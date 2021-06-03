Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210603/sputnik-1735405630.html
В Индии попросили разрешить производство "Спутника V", сообщил источник
В Индии попросили разрешить производство "Спутника V", сообщил источник - РИА Новости, 03.06.2021
В Индии попросили разрешить производство "Спутника V", сообщил источник
Институт сыворотки Индии, крупнейший производитель вакцин в мире, обратился к властям страны за разрешением на производство вакцины против коронавируса "Спутник РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T12:40
2021-06-03T12:40
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599762493_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_1d1b34f27e3bf2146d7ceb14e0f440e0.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн – РИА Новости. Институт сыворотки Индии, крупнейший производитель вакцин в мире, обратился к властям страны за разрешением на производство вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил РИА Новости источник в индийском правительстве.Также компания запросила разрешение на проведение анализов и исследований вакцины.Ранее разрешение на использование в Индии вакцины "Спутник V" получила компания Dr. Reddy's. Из России в Индию поставлено уже три партии российской вакцины. В мае Dr. Reddy's сообщила о начале использования "Спутник V" для вакцинации населения Индии.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID людей в стране превысило 28,4 миллиона, выздоровели более 26,3 миллиона человек, умерли более 337 тысяч, а число получающих лечение составляет 1,7 миллиона.
https://ria.ru/20210603/vaktsina-1735391065.html
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599762493_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_1d4ef38cf63086c3628f9d62386a1a31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, индия, в мире

В Индии попросили разрешить производство "Спутника V", сообщил источник

12:40 03.06.2021
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Производство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн – РИА Новости. Институт сыворотки Индии, крупнейший производитель вакцин в мире, обратился к властям страны за разрешением на производство вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил РИА Новости источник в индийском правительстве.

"Институт сыворотки Индии в среду подал заявление Генеральному контролеру по лекарственным средствам Индии с просьбой разрешить производство в Индии вакцины против COVID-19 "Спутник V", - сказал источник.

Также компания запросила разрешение на проведение анализов и исследований вакцины.
Ранее разрешение на использование в Индии вакцины "Спутник V" получила компания Dr. Reddy's. Из России в Индию поставлено уже три партии российской вакцины. В мае Dr. Reddy's сообщила о начале использования "Спутник V" для вакцинации населения Индии.
Упаковка российского препарата Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19 - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
11:49Петербургский международный экономический форум
Мурашко: завершились исследования "Спутника V" против индийского штамма
Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID людей в стране превысило 28,4 миллиона, выздоровели более 26,3 миллиона человек, умерли более 337 тысяч, а число получающих лечение составляет 1,7 миллиона.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19ИндияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Россиянам объяснили, как вернуть украденные с карты деньги
02:10В Роспотребнадзоре предупредили об опасных южных насекомых
01:49Россиянка устроила скандал на борту самолета из-за поведения ребенка
01:39Блинкен призвал Россию прекратить кибератаки со своей территории
01:32СМИ: правительство Чехии преодолело вотум недоверия
01:31Протасевич объяснил поддержку белорусской оппозиции от Польши и Литвы
01:17JBS полностью восстановила работу всех фабрик после кибератаки
01:15Финансист подсчитал, какой доход нужен, чтобы самому накопить на пенсию
01:03Рогозин попросит НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций
00:46Минобороны напомнило Риге об обязательствах по сохранению памятников
00:33Протасевич заявил, что понимал возможную ответственность
00:23Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Латвии
23:59Протасевич заявил, что уважает Лукашенко
23:58В Мексике выявили "черную плесень" у пациента после COVID-19
23:46На северо-востоке Москвы погиб ребенок
23:44Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
23:42Украинские пограничники заявили, что не пустили в страну россиянина
23:39В ГД объяснили, почему немецкие экологи критикуют "Северный поток — 2"
23:09Жительницу Кабардино-Балкарии заподозрили в убийстве мужа
22:48Греф назвал самый надежный и самый рискованный инструменты для инвестиций
Лента новостейМолния