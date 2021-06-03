https://ria.ru/20210603/sputnik-1735405630.html

В Индии попросили разрешить производство "Спутника V", сообщил источник

В Индии попросили разрешить производство "Спутника V", сообщил источник - РИА Новости, 03.06.2021

В Индии попросили разрешить производство "Спутника V", сообщил источник

Институт сыворотки Индии, крупнейший производитель вакцин в мире, обратился к властям страны за разрешением на производство вакцины против коронавируса "Спутник РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T12:40

2021-06-03T12:40

2021-06-03T12:40

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

индия

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн – РИА Новости. Институт сыворотки Индии, крупнейший производитель вакцин в мире, обратился к властям страны за разрешением на производство вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил РИА Новости источник в индийском правительстве.Также компания запросила разрешение на проведение анализов и исследований вакцины.Ранее разрешение на использование в Индии вакцины "Спутник V" получила компания Dr. Reddy's. Из России в Индию поставлено уже три партии российской вакцины. В мае Dr. Reddy's сообщила о начале использования "Спутник V" для вакцинации населения Индии.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID людей в стране превысило 28,4 миллиона, выздоровели более 26,3 миллиона человек, умерли более 337 тысяч, а число получающих лечение составляет 1,7 миллиона.

https://ria.ru/20210603/vaktsina-1735391065.html

индия

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2021

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, индия, в мире