https://ria.ru/20210603/sovetnik-1735349061.html

Советник Байдена и помощник Меркель обсудили Россию и Украину

Советник Байдена и помощник Меркель обсудили Россию и Украину - РИА Новости, 03.06.2021

Советник Байдена и помощник Меркель обсудили Россию и Украину

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T03:02

2021-06-03T03:02

2021-06-03T07:28

ян хеккер

россия

g7

нато

ангела меркель

джо байден

германия

сша

украина

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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам Яном Хеккером Россию, Украину и Иран, сообщает Белый дом.Как отмечается в заявлении Белого дома, Салливан встретился с советником канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Яном Хеккером для обсуждения нашего тесного сотрудничества по ряду региональных и глобальных вопросов."Они поговорили о предстоящей встрече лидеров G7, саммите НАТО, важности обеспечения энергетического будущего Европы, коллективных усилиях по распределению вакцин от COVID-19, координации в сфере кибербезопасности и реакции на атаки вирусов-вымогателей и внешнеполитических приоритетах, включая Россию, Украину, Иран, Сахель и Западные Балканы", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20210603/potok-1735348280.html

россия

германия

сша

украина

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