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ВТБ и МФППП договорились о сотрудничестве
ВТБ и МФППП договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 03.06.2021
ВТБ и МФППП договорились о сотрудничестве
Соглашение о сотрудничестве заключили банк ВТБ и Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства в рамках проходящего в Санкт-Петербурге... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T14:52
2021-06-03T14:52
петербургский международный экономический форум (фонд)
втб
пмэф
новости компаний - экономика
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С.-ПЕТУРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве заключили банк ВТБ и Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства в рамках проходящего в Санкт-Петербурге международного экономического форума, сообщает пресс-служба банка.Документ предусматривает развитие банковского обслуживания и льготных финансовых инструментов для клиентов фонда."Льготные займы могут быть предоставлены предприятиям, которые соответствуют перечню требований, предъявляемых к ним фондом, а также имеют специальные статусы, например, промышленного комплекса Москвы. Сумма и условия будут зависеть от конкретной программы", - говорится в пресс-релизе.По словам вице-президента банка ВТБ Руслана Еременко, поставившего подпись под документом, соглашение – очередной шаг ВТБ по поддержке среднего и малого бизнеса.
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петербургский международный экономический форум (фонд), втб, пмэф, новости компаний - экономика

ВТБ и МФППП договорились о сотрудничестве

14:52 03.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд банка "ВТБ" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Стенд банка ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТУРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве заключили банк ВТБ и Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства в рамках проходящего в Санкт-Петербурге международного экономического форума, сообщает пресс-служба банка.
Документ предусматривает развитие банковского обслуживания и льготных финансовых инструментов для клиентов фонда.
"Льготные займы могут быть предоставлены предприятиям, которые соответствуют перечню требований, предъявляемых к ним фондом, а также имеют специальные статусы, например, промышленного комплекса Москвы. Сумма и условия будут зависеть от конкретной программы", - говорится в пресс-релизе.
По словам вице-президента банка ВТБ Руслана Еременко, поставившего подпись под документом, соглашение – очередной шаг ВТБ по поддержке среднего и малого бизнеса.
"В московском регионе наш банк обслуживает более 250 тысяч предпринимателей, а кредитно-документарный портфель в этом сегменте составляет 390 миллиардов рублей. Мы приветствуем предпринимательскую инициативу и поддерживаем клиентов на каждом этапе развития их бизнеса. Расширение взаимодействия с Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства позволит на выгодных условиях привлечь финансирование широкому кругу его действующих и новых клиентов", − отметил Еременко.
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
12:13
ВТБ подписал с Ростуризмом соглашение о поддержке туриндустрии
 
Петербургский международный экономический форум (фонд)ВТБПМЭФНовости компаний - Экономика
 
 
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