https://ria.ru/20210603/sotrudnichestvo-1735441472.html

ВТБ и МФППП договорились о сотрудничестве

ВТБ и МФППП договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 03.06.2021

ВТБ и МФППП договорились о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве заключили банк ВТБ и Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства в рамках проходящего в Санкт-Петербурге... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T14:52

2021-06-03T14:52

2021-06-03T14:52

петербургский международный экономический форум (фонд)

втб

пмэф

новости компаний - экономика

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С.-ПЕТУРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве заключили банк ВТБ и Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства в рамках проходящего в Санкт-Петербурге международного экономического форума, сообщает пресс-служба банка.Документ предусматривает развитие банковского обслуживания и льготных финансовых инструментов для клиентов фонда."Льготные займы могут быть предоставлены предприятиям, которые соответствуют перечню требований, предъявляемых к ним фондом, а также имеют специальные статусы, например, промышленного комплекса Москвы. Сумма и условия будут зависеть от конкретной программы", - говорится в пресс-релизе.По словам вице-президента банка ВТБ Руслана Еременко, поставившего подпись под документом, соглашение – очередной шаг ВТБ по поддержке среднего и малого бизнеса.

https://ria.ru/20210603/soglashenie-1735397291.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), втб, пмэф, новости компаний - экономика