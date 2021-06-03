ВТБ и МФППП договорились о сотрудничестве
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд банка "ВТБ" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
С.-ПЕТУРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве заключили банк ВТБ и Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства в рамках проходящего в Санкт-Петербурге международного экономического форума, сообщает пресс-служба банка.
Документ предусматривает развитие банковского обслуживания и льготных финансовых инструментов для клиентов фонда.
"Льготные займы могут быть предоставлены предприятиям, которые соответствуют перечню требований, предъявляемых к ним фондом, а также имеют специальные статусы, например, промышленного комплекса Москвы. Сумма и условия будут зависеть от конкретной программы", - говорится в пресс-релизе.
По словам вице-президента банка ВТБ Руслана Еременко, поставившего подпись под документом, соглашение – очередной шаг ВТБ по поддержке среднего и малого бизнеса.
"В московском регионе наш банк обслуживает более 250 тысяч предпринимателей, а кредитно-документарный портфель в этом сегменте составляет 390 миллиардов рублей. Мы приветствуем предпринимательскую инициативу и поддерживаем клиентов на каждом этапе развития их бизнеса. Расширение взаимодействия с Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства позволит на выгодных условиях привлечь финансирование широкому кругу его действующих и новых клиентов", − отметил Еременко.