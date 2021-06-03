https://ria.ru/20210603/soglashenie-1735473349.html

Дрозденко: соглашение с ФосАгро нацелено на экобезопасность

Дрозденко: соглашение с ФосАгро нацелено на экобезопасность - РИА Новости, 03.06.2021

Дрозденко: соглашение с ФосАгро нацелено на экобезопасность

Инвестиционный проект ФосАгро в Волхове Ленинградской области принесет городу дополнительные вложения в социальные и экологические программы; сказал губернатор... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T16:54

2021-06-03T16:54

2021-06-03T16:54

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Инвестиционный проект ФосАгро в Волхове Ленинградской области принесет городу дополнительные вложения в социальные и экологические программы; сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя подписанное в рамках ПМЭФ соглашение, предусматривающеевложения в размере одного миллиарда рублей в мероприятия по природоохранной деятельности, и более 157 миллионов рублей на реализацию мер по повышению промышленной безопасности и охрану труда.Также в 2021 году более 145 миллионов рублей будет направлено на благотворительные программы копании в регионе — строительство детских дворовых спортивных площадок, подключение нового административно-бытового здания лыжной базы к тепловым сетям отопления и горячего водоснабжения, деятельность "ФосАгро-классов" в "ФосАгро-школе", развитие поддерживающего детский спорт проекта "Детям России — образование, здоровье и духовность", проведение легкоатлетического забега Volkhov Run и "Фестиваля добрых дел".

https://ria.ru/20210603/kurort-1735469893.html

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александр дрозденко