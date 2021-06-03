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Ленинградская область
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Дрозденко: соглашение с ФосАгро нацелено на экобезопасность
Дрозденко: соглашение с ФосАгро нацелено на экобезопасность - РИА Новости, 03.06.2021
Дрозденко: соглашение с ФосАгро нацелено на экобезопасность
Инвестиционный проект ФосАгро в Волхове Ленинградской области принесет городу дополнительные вложения в социальные и экологические программы; сказал губернатор... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T16:54
2021-06-03T16:54
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Инвестиционный проект ФосАгро в Волхове Ленинградской области принесет городу дополнительные вложения в социальные и экологические программы; сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя подписанное в рамках ПМЭФ соглашение, предусматривающеевложения в размере одного миллиарда рублей в мероприятия по природоохранной деятельности, и более 157 миллионов рублей на реализацию мер по повышению промышленной безопасности и охрану труда.Также в 2021 году более 145 миллионов рублей будет направлено на благотворительные программы копании в регионе — строительство детских дворовых спортивных площадок, подключение нового административно-бытового здания лыжной базы к тепловым сетям отопления и горячего водоснабжения, деятельность "ФосАгро-классов" в "ФосАгро-школе", развитие поддерживающего детский спорт проекта "Детям России — образование, здоровье и духовность", проведение легкоатлетического забега Volkhov Run и "Фестиваля добрых дел".
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александр дрозденко

Дрозденко: соглашение с ФосАгро нацелено на экобезопасность

16:54 03.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Инвестиционный проект ФосАгро в Волхове Ленинградской области принесет городу дополнительные вложения в социальные и экологические программы; сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя подписанное в рамках ПМЭФ соглашение, предусматривающее
вложения в размере одного миллиарда рублей в мероприятия по природоохранной деятельности, и более 157 миллионов рублей на реализацию мер по повышению промышленной безопасности и охрану труда.
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Также в 2021 году более 145 миллионов рублей будет направлено на благотворительные программы копании в регионе — строительство детских дворовых спортивных площадок, подключение нового административно-бытового здания лыжной базы к тепловым сетям отопления и горячего водоснабжения, деятельность "ФосАгро-классов" в "ФосАгро-школе", развитие поддерживающего детский спорт проекта "Детям России — образование, здоровье и духовность", проведение легкоатлетического забега Volkhov Run и "Фестиваля добрых дел".
"Компания активно реализует проект по созданию нового, современного производства минеральных удобрений. Первая производственная линия уже введена в эксплуатацию. Документ, который мы подписываем сегодня, гарантирует, что инвестор уделит внимание не только экономической, но и социальной стороне вопроса. В первую очередь, речь идет об экологической составляющей проекта, которая волнует жителей города, а также будут продолжены все благотворительные, в том числе спортивные и образовательные проекты", — отметил глава региона.
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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