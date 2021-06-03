https://ria.ru/20210603/smartfon-1735377486.html
Назван самый мощный смартфон в мире
Назван самый мощный смартфон в мире - РИА Новости, 03.06.2021
Назван самый мощный смартфон в мире
Десятку самых производительных Android-смартфонов составили исключительно модели с процессором Snapdragon 888. Итоги мая подвел популярный бенчмарк AnTuTu. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T10:53
2021-06-03T10:53
2021-06-03T12:22
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Десятку самых производительных Android-смартфонов составили исключительно модели с процессором Snapdragon 888. Итоги мая подвел популярный бенчмарк AnTuTu.Наиболее мощным оказался Black Shark 4 Pro — геймерская трубка от суббренда Xiaomi набрала в тесте 830 тысяч баллов. В целом все смартфоны, попавшие в рейтинг, оснащены чипом Snapdragon 888 от Qualcomm и отличаются большой памятью (12/256 гигабайт). Разница между победителем и аутсайдером составляет меньше 30 тысяч баллов.Гораздо более разнообразным оказался рейтинг смартфонов средней ценовой категории — по итогам мая мощнее всех оказался Xiaomi Mi 11 Lite 5G с процессором Snapdragon 780G. Этот телефон продается в России за 38 тысяч рублей. А вот второе место оказалось у смартфона с чипом MediaTek Dimensity 820 — Redmi 10X Pro 5G. Эта модель удерживает позиции среди самых производительных с июня прошлого года.Наиболее производительным мобильным устройством на сегодня AnTuTu назвал планшет от Apple — iPad Pro 12.9 (2021) с чипом M1.
https://ria.ru/20210525/ipad-1733713467.html
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