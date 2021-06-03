https://ria.ru/20210603/smartfon-1735345832.html

Специалист объяснил, какие смартфоны опасны для здоровья

Специалист объяснил, какие смартфоны опасны для здоровья - РИА Новости, 03.06.2021

Специалист объяснил, какие смартфоны опасны для здоровья

Существует расхожее мнение, что все современные мобильные телефоны излучают радиацию, вредную для здоровья человека. Но никакого радиоактивного излучения от... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T01:15

2021-06-03T01:15

2021-06-03T01:15

станислав косарев

россия

смартфоны

здоровье

синергия

технологии

общество

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Существует расхожее мнение, что все современные мобильные телефоны излучают радиацию, вредную для здоровья человека. Но никакого радиоактивного излучения от смартфонов нет, рассказал агентству "Прайм" директор факультета информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.По словам Косарева, без этого излучения телефон работать не будет, ведь именно так смартфоны связываются с сотовыми вышками.Эксперт советует, чтобы не волноваться без повода за свой смартфон, всегда изучать документацию перед его покупкой. Она обязательно должна содержать параметр SAR (Specific Absorption Rate), по которому вы и сможете определить безопасность использования телефона.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

станислав косарев, россия, смартфоны, здоровье, синергия, технологии, общество