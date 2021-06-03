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Специалист объяснил, какие смартфоны опасны для здоровья
Специалист объяснил, какие смартфоны опасны для здоровья - РИА Новости, 03.06.2021
Специалист объяснил, какие смартфоны опасны для здоровья
Существует расхожее мнение, что все современные мобильные телефоны излучают радиацию, вредную для здоровья человека. Но никакого радиоактивного излучения от... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T01:15
2021-06-03T01:15
станислав косарев
россия
смартфоны
здоровье
синергия
технологии
общество
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Существует расхожее мнение, что все современные мобильные телефоны излучают радиацию, вредную для здоровья человека. Но никакого радиоактивного излучения от смартфонов нет, рассказал агентству "Прайм" директор факультета информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.По словам Косарева, без этого излучения телефон работать не будет, ведь именно так смартфоны связываются с сотовыми вышками.Эксперт советует, чтобы не волноваться без повода за свой смартфон, всегда изучать документацию перед его покупкой. Она обязательно должна содержать параметр SAR (Specific Absorption Rate), по которому вы и сможете определить безопасность использования телефона.
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станислав косарев, россия, смартфоны, здоровье, синергия, технологии, общество

Специалист объяснил, какие смартфоны опасны для здоровья

01:15 03.06.2021
 
© Depositphotos / AllaSerebrinaЖенщина с телефоном в кровати
Женщина с телефоном в кровати - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Depositphotos / AllaSerebrina
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Существует расхожее мнение, что все современные мобильные телефоны излучают радиацию, вредную для здоровья человека. Но никакого радиоактивного излучения от смартфонов нет, рассказал агентству "Прайм" директор факультета информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.
"Радиации опасаться совершенно не стоит, но стоит учитывать, что каждый телефон излучает электромагнитное излучение. Причем от модели к модели могут быть отличия в мощности излучения, так как все производители используют различные модули внутри техники", — подчеркнул специалист.
По словам Косарева, без этого излучения телефон работать не будет, ведь именно так смартфоны связываются с сотовыми вышками.
Эксперт советует, чтобы не волноваться без повода за свой смартфон, всегда изучать документацию перед его покупкой. Она обязательно должна содержать параметр SAR (Specific Absorption Rate), по которому вы и сможете определить безопасность использования телефона.
 
Станислав КосаревРоссияСмартфоныЗдоровьеСинергияТехнологииОбщество
 
 
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