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Религия и мировоззрение
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Раввин рассказал об "устаревшей норме" в российских СИЗО
Раввин рассказал об "устаревшей норме" в российских СИЗО - РИА Новости, 03.06.2021
Раввин рассказал об "устаревшей норме" в российских СИЗО
Норма о необходимости разрешения от следователя для священника посетить верующего в следственном изоляторе устарела, считает глава департамента Федерации... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T11:43
2021-06-03T11:43
религия и мировоззрение
россия
берл лазар
здоровье - общество
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Норма о необходимости разрешения от следователя для священника посетить верующего в следственном изоляторе устарела, считает глава департамента Федерации еврейских общин России по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, главный военный страны раввин Аарон Гуревич.В среду главный раввин России Берл Лазар посетил московский следственный изолятор "Бутырка", где встретился с заключенными, заявившими о своем иудейском вероисповедании, и осмотрел тюремную синагогу после проведенного там ремонта. Визит главного раввина был приурочен к 10-летию работы первой в России синагоги в СИЗО, открытой в "Бутырке".
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россия, берл лазар, здоровье - общество

Раввин рассказал об "устаревшей норме" в российских СИЗО

11:43 03.06.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРаввин Аарон Гуревич - глава департамента по взаимодействию с ВС РФ, правоохранительными учреждениями и МЧС РФ
Раввин Аарон Гуревич - глава департамента по взаимодействию с ВС РФ, правоохранительными учреждениями и МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Норма о необходимости разрешения от следователя для священника посетить верующего в следственном изоляторе устарела, считает глава департамента Федерации еврейских общин России по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, главный военный страны раввин Аарон Гуревич.
"Есть регионы, где достаточно сложно (с посещением). С (колониями) проще: человек осужден, а в следственном изоляторе процесс гораздо сложнее идет. Требуется разрешение следователя, и эта норма 1993 года, она устаревшая, потому что это никакое не свидание – это встреча. Визит - это совершенно другое", - рассказал Гуревич РИА Новости.
В среду главный раввин России Берл Лазар посетил московский следственный изолятор "Бутырка", где встретился с заключенными, заявившими о своем иудейском вероисповедании, и осмотрел тюремную синагогу после проведенного там ремонта. Визит главного раввина был приурочен к 10-летию работы первой в России синагоги в СИЗО, открытой в "Бутырке".
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