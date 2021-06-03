https://ria.ru/20210603/sizo-1735389529.html

Раввин рассказал об "устаревшей норме" в российских СИЗО

Раввин рассказал об "устаревшей норме" в российских СИЗО - РИА Новости, 03.06.2021

Раввин рассказал об "устаревшей норме" в российских СИЗО

Норма о необходимости разрешения от следователя для священника посетить верующего в следственном изоляторе устарела, считает глава департамента Федерации... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T11:43

2021-06-03T11:43

2021-06-03T11:43

религия и мировоззрение

россия

берл лазар

здоровье - общество

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Норма о необходимости разрешения от следователя для священника посетить верующего в следственном изоляторе устарела, считает глава департамента Федерации еврейских общин России по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, главный военный страны раввин Аарон Гуревич.В среду главный раввин России Берл Лазар посетил московский следственный изолятор "Бутырка", где встретился с заключенными, заявившими о своем иудейском вероисповедании, и осмотрел тюремную синагогу после проведенного там ремонта. Визит главного раввина был приурочен к 10-летию работы первой в России синагоги в СИЗО, открытой в "Бутырке".

https://ria.ru/20201123/efremov-1585870764.html

россия

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россия, берл лазар, здоровье - общество