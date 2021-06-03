https://ria.ru/20210603/siriya-1735431008.html

МИД назвал условие для досрочных выборов в Сирии

МИД назвал условие для досрочных выборов в Сирии - РИА Новости, 03.06.2021

МИД назвал условие для досрочных выборов в Сирии

В Сирии могут быть проведены досрочные выборы, если правительство и оппозиция согласуют новую конституцию и проведут конституционную реформу, заявил журналистам РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T14:09

2021-06-03T14:09

2021-06-03T14:09

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

михаил богданов

сирия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734469823_0:60:3153:1834_1920x0_80_0_0_dbab6c9681795f52c3f1e85332ba88e2.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. В Сирии могут быть проведены досрочные выборы, если правительство и оппозиция согласуют новую конституцию и проведут конституционную реформу, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Если сирийские стороны договорятся и будут затверждены итоги работы, то могут быть проведены выборы по уже новой конституции или в соответствии с конституционной реформой. Это может быть и досрочно сделано, не через семь лет, как этого требует нынешняя конституция. Но для этого должно быть согласие межсирийское", - сказал Богданов в кулуарах ПМЭФ.

https://ria.ru/20210222/boeviki-1598209251.html

россия

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), михаил богданов, сирия, в мире