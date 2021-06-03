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МИД назвал условие для досрочных выборов в Сирии
МИД назвал условие для досрочных выборов в Сирии - РИА Новости, 03.06.2021
МИД назвал условие для досрочных выборов в Сирии
В Сирии могут быть проведены досрочные выборы, если правительство и оппозиция согласуют новую конституцию и проведут конституционную реформу, заявил журналистам РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T14:09
2021-06-03T14:09
2021-06-03T14:09
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михаил богданов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. В Сирии могут быть проведены досрочные выборы, если правительство и оппозиция согласуют новую конституцию и проведут конституционную реформу, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Если сирийские стороны договорятся и будут затверждены итоги работы, то могут быть проведены выборы по уже новой конституции или в соответствии с конституционной реформой. Это может быть и досрочно сделано, не через семь лет, как этого требует нынешняя конституция. Но для этого должно быть согласие межсирийское", - сказал Богданов в кулуарах ПМЭФ.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), михаил богданов, сирия, в мире