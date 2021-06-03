Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/siriya-1735431008.html
МИД назвал условие для досрочных выборов в Сирии
МИД назвал условие для досрочных выборов в Сирии - РИА Новости, 03.06.2021
МИД назвал условие для досрочных выборов в Сирии
В Сирии могут быть проведены досрочные выборы, если правительство и оппозиция согласуют новую конституцию и проведут конституционную реформу, заявил журналистам РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T14:09
2021-06-03T14:09
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
михаил богданов
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734469823_0:60:3153:1834_1920x0_80_0_0_dbab6c9681795f52c3f1e85332ba88e2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. В Сирии могут быть проведены досрочные выборы, если правительство и оппозиция согласуют новую конституцию и проведут конституционную реформу, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Если сирийские стороны договорятся и будут затверждены итоги работы, то могут быть проведены выборы по уже новой конституции или в соответствии с конституционной реформой. Это может быть и досрочно сделано, не через семь лет, как этого требует нынешняя конституция. Но для этого должно быть согласие межсирийское", - сказал Богданов в кулуарах ПМЭФ.
https://ria.ru/20210222/boeviki-1598209251.html
россия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734469823_424:0:3153:2047_1920x0_80_0_0_9d578e528d84b2be438e0f7e940fa4cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, петербургский международный экономический форум (фонд), михаил богданов, сирия, в мире

МИД назвал условие для досрочных выборов в Сирии

14:09 03.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПодсчет голосов на президентских выборах в Сирии на одном из избирательных участков Дамаска
Подсчет голосов на президентских выборах в Сирии на одном из избирательных участков Дамаска - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. В Сирии могут быть проведены досрочные выборы, если правительство и оппозиция согласуют новую конституцию и проведут конституционную реформу, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Если сирийские стороны договорятся и будут затверждены итоги работы, то могут быть проведены выборы по уже новой конституции или в соответствии с конституционной реформой. Это может быть и досрочно сделано, не через семь лет, как этого требует нынешняя конституция. Но для этого должно быть согласие межсирийское", - сказал Богданов в кулуарах ПМЭФ.
Авиабаза Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
22 февраля, 08:00
"Это уже другая война": что началось в Сирии
 
Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Михаил БогдановСирияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Россиянам объяснили, как вернуть украденные с карты деньги
02:10В Роспотребнадзоре предупредили об опасных южных насекомых
01:49Россиянка устроила скандал на борту самолета из-за поведения ребенка
01:39Блинкен призвал Россию прекратить кибератаки со своей территории
01:32СМИ: правительство Чехии преодолело вотум недоверия
01:31Протасевич объяснил поддержку белорусской оппозиции от Польши и Литвы
01:17JBS полностью восстановила работу всех фабрик после кибератаки
01:15Финансист подсчитал, какой доход нужен, чтобы самому накопить на пенсию
01:03Рогозин попросит НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций
00:46Минобороны напомнило Риге об обязательствах по сохранению памятников
00:33Протасевич заявил, что понимал возможную ответственность
00:23Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Латвии
23:59Протасевич заявил, что уважает Лукашенко
23:58В Мексике выявили "черную плесень" у пациента после COVID-19
23:46На северо-востоке Москвы погиб ребенок
23:44Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
23:42Украинские пограничники заявили, что не пустили в страну россиянина
23:39В ГД объяснили, почему немецкие экологи критикуют "Северный поток — 2"
23:09Жительницу Кабардино-Балкарии заподозрили в убийстве мужа
22:48Греф назвал самый надежный и самый рискованный инструменты для инвестиций
Лента новостейМолния