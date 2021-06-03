https://ria.ru/20210603/shnurov-1735463335.html

Шнуров покинул ПМЭФ из-за родов жены, пишут СМИ

Шнуров покинул ПМЭФ из-за родов жены, пишут СМИ - РИА Новости, 03.06.2021

Шнуров покинул ПМЭФ из-за родов жены, пишут СМИ

Сергей Шнуров покинул Петербургский международный экономический форум из-за беременной жены, сообщает Пятый канал со ссылкой на источник. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T16:20

2021-06-03T16:20

2021-06-03T16:51

петербургский международный экономический форум (фонд)

шоубиз

шоу-бизнес

шнур (сергей шнуров)

дети

семья

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Сергей Шнуров покинул Петербургский международный экономический форум из-за беременной жены, сообщает Пятый канал со ссылкой на источник. По его данным, у супруги музыканта Ольги Абрамовой начались роды, и поэтому он срочно вылетел в Москву. На ПМЭФ шоумен представлял своей новый проект — группу "Зоя". Некоторые СМИ уже написали, что Сергей Шнуров стал отцом в третий раз, но официального подтверждения этой информации пока нет. У шоумена уже есть двое детей. В 1993 году первая жена Мария Исмагилова родила дочь Серафиму. В 2000 у Шнурова появился сын Аполлон от второй супруги Светланы Костицыной. С 2010 по 2018 Шнуров состоял в браке с Матильдой Мозговой. Абрамова стала четвертой женой музыканта. Они узаконили отношения осенью 2018 года. Отец девушки — уральский миллиардер Валерий Абрамов.

https://ria.ru/20210602/shnurov-1735103155.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), шоу-бизнес, шнур (сергей шнуров), дети, семья