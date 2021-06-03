https://ria.ru/20210603/shnurov-1735463335.html
Шнуров покинул ПМЭФ из-за родов жены, пишут СМИ
Шнуров покинул ПМЭФ из-за родов жены, пишут СМИ - РИА Новости, 03.06.2021
Шнуров покинул ПМЭФ из-за родов жены, пишут СМИ
Сергей Шнуров покинул Петербургский международный экономический форум из-за беременной жены, сообщает Пятый канал со ссылкой на источник. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T16:20
2021-06-03T16:20
2021-06-03T16:51
петербургский международный экономический форум (фонд)
шоубиз
шоу-бизнес
шнур (сергей шнуров)
дети
семья
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Сергей Шнуров покинул Петербургский международный экономический форум из-за беременной жены, сообщает Пятый канал со ссылкой на источник. По его данным, у супруги музыканта Ольги Абрамовой начались роды, и поэтому он срочно вылетел в Москву. На ПМЭФ шоумен представлял своей новый проект — группу "Зоя". Некоторые СМИ уже написали, что Сергей Шнуров стал отцом в третий раз, но официального подтверждения этой информации пока нет. У шоумена уже есть двое детей. В 1993 году первая жена Мария Исмагилова родила дочь Серафиму. В 2000 у Шнурова появился сын Аполлон от второй супруги Светланы Костицыной. С 2010 по 2018 Шнуров состоял в браке с Матильдой Мозговой. Абрамова стала четвертой женой музыканта. Они узаконили отношения осенью 2018 года. Отец девушки — уральский миллиардер Валерий Абрамов.
https://ria.ru/20210602/shnurov-1735103155.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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петербургский международный экономический форум (фонд), шоу-бизнес, шнур (сергей шнуров), дети, семья
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости.
Сергей Шнуров покинул Петербургский международный экономический форум из-за беременной жены, сообщает
Пятый канал со ссылкой на источник.
По его данным, у супруги музыканта Ольги Абрамовой начались роды, и поэтому он срочно вылетел в Москву. На ПМЭФ шоумен представлял своей новый проект — группу "Зоя".
Некоторые СМИ уже написали, что Сергей Шнуров стал отцом в третий раз, но официального подтверждения этой информации пока нет.
У шоумена уже есть двое детей. В 1993 году первая жена Мария Исмагилова родила дочь Серафиму. В 2000 у Шнурова появился сын Аполлон от второй супруги Светланы Костицыной.
С 2010 по 2018 Шнуров состоял в браке с Матильдой Мозговой.
Абрамова стала четвертой женой музыканта. Они узаконили отношения осенью 2018 года. Отец девушки — уральский миллиардер Валерий Абрамов.