https://ria.ru/20210603/shkoly-1735392738.html

В России проверили безопасность всех школ после трагедии в Казани

В России проверили безопасность всех школ после трагедии в Казани - РИА Новости, 03.06.2021

В России проверили безопасность всех школ после трагедии в Казани

После трагедии в Казани была проверена безопасность всех школ в стране, выводы учтут в новых антитеррористических требованиях, сообщил министр просвещения РФ... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T11:55

2021-06-03T11:55

2021-06-03T11:55

петербургский международный экономический форум

стрельба в школе в казани

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

сергей кравцов

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. После трагедии в Казани была проверена безопасность всех школ в стране, выводы учтут в новых антитеррористических требованиях, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.Как отметил Кравцов, работа над новыми антитеррористическими требованиями идёт в межведомственной рабочей группе, будут максимально учтены все предложения.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ .

https://ria.ru/20210513/strelba-1732023121.html

россия

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стрельба в школе в казани, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), сергей кравцов, общество