В России проверили безопасность всех школ после трагедии в Казани
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов в студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. После трагедии в Казани была проверена безопасность всех школ в стране, выводы учтут в новых антитеррористических требованиях, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.
В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
Как отметил Кравцов, работа над новыми антитеррористическими требованиями идёт в межведомственной рабочей группе, будут максимально учтены все предложения.
"Будут приняты те требования, которые максимально обеспечат безопасность школьников. Также была проведена проверка безопасности всех школ, были сделаны определённые выводы, они будут учтены при принятии этих требований", - сказал Кравцов.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ .