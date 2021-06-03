Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/shkoly-1735392738.html
В России проверили безопасность всех школ после трагедии в Казани
В России проверили безопасность всех школ после трагедии в Казани - РИА Новости, 03.06.2021
В России проверили безопасность всех школ после трагедии в Казани
После трагедии в Казани была проверена безопасность всех школ в стране, выводы учтут в новых антитеррористических требованиях, сообщил министр просвещения РФ... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T11:55
2021-06-03T11:55
петербургский международный экономический форум
стрельба в школе в казани
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
сергей кравцов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735378574_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_cd66877b0ce5940ff87b43d6218ed0df.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. После трагедии в Казани была проверена безопасность всех школ в стране, выводы учтут в новых антитеррористических требованиях, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.Как отметил Кравцов, работа над новыми антитеррористическими требованиями идёт в межведомственной рабочей группе, будут максимально учтены все предложения.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ .
https://ria.ru/20210513/strelba-1732023121.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735378574_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_425f6d6571a7b7cbe290a62fb5d73b83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стрельба в школе в казани, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), сергей кравцов, общество

В России проверили безопасность всех школ после трагедии в Казани

11:55 03.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов в студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. После трагедии в Казани была проверена безопасность всех школ в стране, выводы учтут в новых антитеррористических требованиях, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.
В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
Как отметил Кравцов, работа над новыми антитеррористическими требованиями идёт в межведомственной рабочей группе, будут максимально учтены все предложения.
"Будут приняты те требования, которые максимально обеспечат безопасность школьников. Также была проведена проверка безопасности всех школ, были сделаны определённые выводы, они будут учтены при принятии этих требований", - сказал Кравцов.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ .
Диляра Галиуллина - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 08:00
"Закрыла нас собой": как учителя спасали детей в Казани
 
Петербургский международный экономический форумСтрельба в школе в КазаниРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Сергей КравцовОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Россиянам объяснили, как вернуть украденные с карты деньги
02:10В Роспотребнадзоре предупредили об опасных южных насекомых
01:49Россиянка устроила скандал на борту самолета из-за поведения ребенка
01:39Блинкен призвал Россию прекратить кибератаки со своей территории
01:32СМИ: правительство Чехии преодолело вотум недоверия
01:31Протасевич объяснил поддержку белорусской оппозиции от Польши и Литвы
01:17JBS полностью восстановила работу всех фабрик после кибератаки
01:15Финансист подсчитал, какой доход нужен, чтобы самому накопить на пенсию
01:03Рогозин попросит НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций
00:46Минобороны напомнило Риге об обязательствах по сохранению памятников
00:33Протасевич заявил, что понимал возможную ответственность
00:23Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Латвии
23:59Протасевич заявил, что уважает Лукашенко
23:58В Мексике выявили "черную плесень" у пациента после COVID-19
23:46На северо-востоке Москвы погиб ребенок
23:44Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
23:42Украинские пограничники заявили, что не пустили в страну россиянина
23:39В ГД объяснили, почему немецкие экологи критикуют "Северный поток — 2"
23:09Жительницу Кабардино-Балкарии заподозрили в убийстве мужа
22:48Греф назвал самый надежный и самый рискованный инструменты для инвестиций
Лента новостейМолния