https://ria.ru/20210603/shkhuna-1735509063.html

Россия выразила Японии протест из-за скандала с рыболовной шхуной

Россия выразила Японии протест из-за скандала с рыболовной шхуной - РИА Новости, 03.06.2021

Россия выразила Японии протест из-за скандала с рыболовной шхуной

Москва выразила посольству Японии решительный протест из-за инцидента с японской рыболовецкой шхуной, зашедшей в российскую исключительную экономическую зону в... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T19:39

2021-06-03T19:39

2021-06-03T20:12

москва

в мире

россия

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729108846_0:309:3071:2036_1920x0_80_0_0_6eac5465adf65e14ccb0e3dbd9f03cab.jpg

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Москва выразила посольству Японии решительный протест из-за инцидента с японской рыболовецкой шхуной, зашедшей в российскую исключительную экономическую зону в Охотском море.Как сообщили в Министерство иностранных дел, пограничники обнаружили 28 мая судно "Эйхо-мару 172" у острова Сахалин, экипаж не отвечал на запросы и попытался скрыться.Во время преследования шхуна опасно маневрировала, осуществила навал на сторожевой катер, подвергнув угрозе жизни его экипажа.Ранее в четверг в Токио потребовали немедленного освобождения рыбаков и судна. Как заявил генсек правительства Кацунобу Като, Япония настаивает, что промысел велся в японской эксклюзивной экономической зоне, а действия российской стороны были неприемлемыми. Токио также заявил протест Москве по этой ситуации.

https://ria.ru/20210602/sudno-1735225900.html

москва

россия

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, в мире, россия, япония