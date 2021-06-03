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Россия выразила Японии протест из-за скандала с рыболовной шхуной
Россия выразила Японии протест из-за скандала с рыболовной шхуной - РИА Новости, 03.06.2021
Россия выразила Японии протест из-за скандала с рыболовной шхуной
Москва выразила посольству Японии решительный протест из-за инцидента с японской рыболовецкой шхуной, зашедшей в российскую исключительную экономическую зону в... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T19:39
2021-06-03T20:12
москва
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россия
япония
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Москва выразила посольству Японии решительный протест из-за инцидента с японской рыболовецкой шхуной, зашедшей в российскую исключительную экономическую зону в Охотском море.Как сообщили в Министерство иностранных дел, пограничники обнаружили 28 мая судно "Эйхо-мару 172" у острова Сахалин, экипаж не отвечал на запросы и попытался скрыться.Во время преследования шхуна опасно маневрировала, осуществила навал на сторожевой катер, подвергнув угрозе жизни его экипажа.Ранее в четверг в Токио потребовали немедленного освобождения рыбаков и судна. Как заявил генсек правительства Кацунобу Като, Япония настаивает, что промысел велся в японской эксклюзивной экономической зоне, а действия российской стороны были неприемлемыми. Токио также заявил протест Москве по этой ситуации.
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москва, в мире, россия, япония

Россия выразила Японии протест из-за скандала с рыболовной шхуной

19:39 03.06.2021 (обновлено: 20:12 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Москва выразила посольству Японии решительный протест из-за инцидента с японской рыболовецкой шхуной, зашедшей в российскую исключительную экономическую зону в Охотском море.
Как сообщили в Министерство иностранных дел, пограничники обнаружили 28 мая судно "Эйхо-мару 172" у острова Сахалин, экипаж не отвечал на запросы и попытался скрыться.
Во время преследования шхуна опасно маневрировала, осуществила навал на сторожевой катер, подвергнув угрозе жизни его экипажа.
"Японским представителям подчеркнуто, что российские пограничники действовали строго в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права. Судно "Эйхо-мару 172" отконвоировано в порт Корсаков для дальнейшего разбирательства", — заключили на Смоленской площади.
Ранее в четверг в Токио потребовали немедленного освобождения рыбаков и судна. Как заявил генсек правительства Кацунобу Като, Япония настаивает, что промысел велся в японской эксклюзивной экономической зоне, а действия российской стороны были неприемлемыми. Токио также заявил протест Москве по этой ситуации.
Корабль береговой охраны Японии - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
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