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В Еврокомиссии рассказали о подготовке санкций против Белоруссии
В Еврокомиссии рассказали о подготовке санкций против Белоруссии - РИА Новости, 03.06.2021
В Еврокомиссии рассказали о подготовке санкций против Белоруссии
Европейская комиссия продолжает работать над реализацией решения глав государств и правительств по новым санкциям против Белоруссии, они будут приняты в... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T13:39
2021-06-03T13:56
софия сапега
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
россия
ryanair
евросовет
вильнюс
еврокомиссия
белоруссия
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БРЮССЕЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Европейская комиссия продолжает работать над реализацией решения глав государств и правительств по новым санкциям против Белоруссии, они будут приняты в ближайшее время, заявил на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель ЕК Питер Стано.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии на саммите 24 мая приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. Евросовет призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
https://ria.ru/20210529/zapad-1734644604.html
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софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, ryanair, евросовет, вильнюс, еврокомиссия, белоруссия, в мире

В Еврокомиссии рассказали о подготовке санкций против Белоруссии

13:39 03.06.2021 (обновлено: 13:56 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Европейская комиссия продолжает работать над реализацией решения глав государств и правительств по новым санкциям против Белоруссии, они будут приняты в ближайшее время, заявил на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель ЕК Питер Стано.

"Работа продолжается, мы делаем все необходимое, чтобы как можно быстрее реализовать решение лидеров. Процесс идет, я не могу его комментировать, но мы значительно продвинулись вперед и надеемся в самом скором времени на результат и конкретные меры", - сказал Стано.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега.
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Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.
Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии на саммите 24 мая приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. Евросовет призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.
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Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
 
София СапегаЗадержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичРоссияRyanairЕвросоветВильнюсЕврокомиссияБелоруссияВ мире
 
 
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