https://ria.ru/20210603/sanktsii-1735400344.html

Чижов заявил, что мир столкнулся с "пандемией санкций"

Чижов заявил, что мир столкнулся с "пандемией санкций" - РИА Новости, 03.06.2021

Чижов заявил, что мир столкнулся с "пандемией санкций"

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что мир столкнулся с "пандемией санкций". РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T12:24

2021-06-03T12:24

2021-06-03T12:27

петербургский международный экономический форум

россия

владимир чижов

евросоюз

босния и герцеговина

китай

оон

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что мир столкнулся с "пандемией санкций"."Действительно, Евросоюз стал одним из активных игроков на санкционном поле. Я боюсь, что у нас уже не эпидемия санкций, а пандемия", - сказал Чижов, выступая на сессии ПМЭФ, организованной международным дискуссионным клубом "Валдай".Он отметил, что "Евросоюз ввёл санкции против 32 стран, причём в числе этих стран не только Россия, не только Китай, но есть и страны-кандидаты на вступление в Евросоюз или кандидаты в кандидаты - я имею ввиду Турцию, Боснию и Герцеговину"."Более того, традиционная формула у Евросоюза была в том, что санкции - это последнее средство воздействия. Увы, сейчас это далеко не так. Я могу утверждать, что зачастую санкции являются первым инструментом, с которым Евросоюз подходит к тем или иным проблемам", - добавил Чижов.При этом высокопоставленный дипломат подчеркнул, что санкции может вводить только Совет Безопасности ООН, а "все остальное - это односторонние рестриктивные меры, нелегитимные по определению, но от этого объектам этих мер не легче".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210602/ssha-1735329061.html

https://ria.ru/20210602/sanktsii-1735290819.html

россия

босния и герцеговина

китай

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россия, владимир чижов, евросоюз, босния и герцеговина, китай, оон