https://ria.ru/20210603/rutube-1735451014.html

На Rutube появится оригинальный контент

На Rutube появится оригинальный контент - РИА Новости, 03.06.2021

На Rutube появится оригинальный контент

C осени на Rutube появится оригинальный контент, рассказал на ПМЭФ генеральный директор "Газпром-медиа холдинг" Александр Жаров. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T15:28

2021-06-03T15:28

2021-06-03T16:26

александр жаров

технологии

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

газпром-медиа холдинг

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. C осени на Rutube появится оригинальный контент, рассказал на ПМЭФ генеральный директор "Газпром-медиа холдинг" Александр Жаров."Газпром-медиа" планирует совершенствовать видеоплатформу и в дальнейшем."Это не только средство информирования, не только средство обмена мнениями, это еще и средство заработка. Сегодня там существует рекламная модель и модель донатов. С осени появятся всевозможные иные возможности монетизации", — добавил Жаров.По его словам, сейчас месячная аудитория Rutube приближается к 20 миллионам — рост в 2,8 раза по сравнению с декабрем.Кроме того, холдинг намерен запустить вертикальную платформу для коротких видео, функционал которой будет превышать возможности TikTok и Likee.Петербургский международный экономический форум проходит со 2 по 5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20210603/rutube-1735411099.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр жаров, технологии, петербургский международный экономический форум (фонд), газпром-медиа холдинг