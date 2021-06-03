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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/rutube-1735451014.html
На Rutube появится оригинальный контент
На Rutube появится оригинальный контент - РИА Новости, 03.06.2021
На Rutube появится оригинальный контент
C осени на Rutube появится оригинальный контент, рассказал на ПМЭФ генеральный директор "Газпром-медиа холдинг" Александр Жаров. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T15:28
2021-06-03T16:26
александр жаров
технологии
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
газпром-медиа холдинг
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. C осени на Rutube появится оригинальный контент, рассказал на ПМЭФ генеральный директор "Газпром-медиа холдинг" Александр Жаров."Газпром-медиа" планирует совершенствовать видеоплатформу и в дальнейшем."Это не только средство информирования, не только средство обмена мнениями, это еще и средство заработка. Сегодня там существует рекламная модель и модель донатов. С осени появятся всевозможные иные возможности монетизации", — добавил Жаров.По его словам, сейчас месячная аудитория Rutube приближается к 20 миллионам — рост в 2,8 раза по сравнению с декабрем.Кроме того, холдинг намерен запустить вертикальную платформу для коротких видео, функционал которой будет превышать возможности TikTok и Likee.Петербургский международный экономический форум проходит со 2 по 5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20210603/rutube-1735411099.html
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александр жаров, технологии, петербургский международный экономический форум (фонд), газпром-медиа холдинг

На Rutube появится оригинальный контент

15:28 03.06.2021 (обновлено: 16:26 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуководитель Роскомнадзора Александр Жаров на заседании коллегии в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров на заседании коллегии в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. C осени на Rutube появится оригинальный контент, рассказал на ПМЭФ генеральный директор "Газпром-медиа холдинг" Александр Жаров.

"Я предлагаю всем вместе сделать эту платформу национальной, потому что контент мы производим и будем производить", — сказал он, презентуя сервис.

"Газпром-медиа" планирует совершенствовать видеоплатформу и в дальнейшем.
"Это не только средство информирования, не только средство обмена мнениями, это еще и средство заработка. Сегодня там существует рекламная модель и модель донатов. С осени появятся всевозможные иные возможности монетизации", — добавил Жаров.
По его словам, сейчас месячная аудитория Rutube приближается к 20 миллионам — рост в 2,8 раза по сравнению с декабрем.
Кроме того, холдинг намерен запустить вертикальную платформу для коротких видео, функционал которой будет превышать возможности TikTok и Likee.
Петербургский международный экономический форум проходит со 2 по 5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Александр Жаров - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
12:57Петербургский международный экономический форум
Аудитория Rutube превысила 19 миллионов человек
 
Петербургский международный экономический форумАлександр ЖаровТехнологииПетербургский международный экономический форум (фонд)Газпром-Медиа Холдинг
 
 
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