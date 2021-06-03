На Rutube появится оригинальный контент
15:28 03.06.2021 (обновлено: 16:26 03.06.2021)
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуководитель Роскомнадзора Александр Жаров на заседании коллегии в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. C осени на Rutube появится оригинальный контент, рассказал на ПМЭФ генеральный директор "Газпром-медиа холдинг" Александр Жаров.
"Я предлагаю всем вместе сделать эту платформу национальной, потому что контент мы производим и будем производить", — сказал он, презентуя сервис.
"Газпром-медиа" планирует совершенствовать видеоплатформу и в дальнейшем.
"Это не только средство информирования, не только средство обмена мнениями, это еще и средство заработка. Сегодня там существует рекламная модель и модель донатов. С осени появятся всевозможные иные возможности монетизации", — добавил Жаров.
По его словам, сейчас месячная аудитория Rutube приближается к 20 миллионам — рост в 2,8 раза по сравнению с декабрем.
Кроме того, холдинг намерен запустить вертикальную платформу для коротких видео, функционал которой будет превышать возможности TikTok и Likee.
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