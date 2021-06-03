https://ria.ru/20210603/rubl-1735471630.html

В ЦБ рассказали, когда цифровой рубль заменит наличные деньги

В ЦБ рассказали, когда цифровой рубль заменит наличные деньги - РИА Новости, 03.06.2021

В ЦБ рассказали, когда цифровой рубль заменит наличные деньги

Цифровой рубль со временем заменит наличные деньги, однако переходный период будет длительным, заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов, выступая на... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T16:46

2021-06-03T16:46

2021-06-03T17:05

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

сергей швецов

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Цифровой рубль со временем заменит наличные деньги, однако переходный период будет длительным, заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме."Мы считаем, что это третья форма денег, которая будет один к одному обмениваться с первой и второй формой", - сказал он."Опять же: пандемии спасибо, бумага - это инфекция. Как говорят - "грязные" деньги, так вот мы еще получили и заразные. Наверное это отходящая технология, которая обслуживает либо "серый" бизнес, либо когда нет альтернативы. Вот покрытие интернета развивается, гаджеты идут в народ, Россия одна из лидеров в этом направлении и поэтому есть технология, которая может позволит заменить наличные деньги цифровыми рублями", - добавил он.Однако, по его словам, это будет очень долго происходить. "Во-первых, "серая" экономика быстро никуда не денется, во-вторых, есть ментальные преграды. Поэтому это длинный переходный период", - объяснил он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20201023/nabiullina-1581231080.html

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), сергей швецов, центральный банк рф (цб рф), экономика