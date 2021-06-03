https://ria.ru/20210603/rubl-1735459000.html

ЦБ считает, что цифровой рубль будет востребован у россиян и бизнеса

ЦБ считает, что цифровой рубль будет востребован у россиян и бизнеса - РИА Новости, 03.06.2021

ЦБ считает, что цифровой рубль будет востребован у россиян и бизнеса

Банк России считает, что цифровой рубль, прототип которого планируется протестировать в следующем году, будет востребован у россиян и бизнеса, заявила глава... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T15:58

2021-06-03T15:58

2021-06-03T16:22

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Банк России считает, что цифровой рубль, прототип которого планируется протестировать в следующем году, будет востребован у россиян и бизнеса, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.При этом глава регулятора отметила, что сам по себе проект цифрового рубля очень сложный. "Безусловно, здесь есть и риски, киберриски, технологические риски – мы над ними всеми работаем", - заключила она.Идею цифрового рубля Банк России представил в середине октября. Предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем. Его прототип планируется протестировать в будущем году.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20201023/nabiullina-1581231080.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), центральный банк рф (цб рф), экономика