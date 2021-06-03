ЦБ считает, что цифровой рубль будет востребован у россиян и бизнеса
15:58 03.06.2021 (обновлено: 16:22 03.06.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Банк России считает, что цифровой рубль, прототип которого планируется протестировать в следующем году, будет востребован у россиян и бизнеса, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"На наш взгляд, это будет востребовано, мы изучали этот вопрос, на наш взгляд, и для бизнеса, и для граждан – это снижение издержек, простота, удобство. Конечно, это упростит разные трансграничные платежи – это тоже преимущество", - сказала она, выступая в рамках ПМЭФ.
При этом глава регулятора отметила, что сам по себе проект цифрового рубля очень сложный. "Безусловно, здесь есть и риски, киберриски, технологические риски – мы над ними всеми работаем", - заключила она.
Идею цифрового рубля Банк России представил в середине октября. Предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем. Его прототип планируется протестировать в будущем году.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
23 октября 2020, 17:12Набиуллина назвала главные плюсы цифрового рубля