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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20210603/rezerv-1735404411.html
Владислав Шапша: резерв медиков сформирован в Калужской области
Владислав Шапша: резерв медиков сформирован в Калужской области - РИА Новости, 03.06.2021
Владислав Шапша: резерв медиков сформирован в Калужской области
Кадровый резерв медиков сформирован в Калужской области на случай любой эпидемии, связанной с инфекционными заболеваниями, на основе опыта борьбы с COVID-19,... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T12:37
2021-06-03T12:37
калужская область
владислав шапша
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Кадровый резерв медиков сформирован в Калужской области на случай любой эпидемии, связанной с инфекционными заболеваниями, на основе опыта борьбы с COVID-19, заявил губернатор региона Владислав Шапша в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума."В начале пандемии мы смогли быстро перестроиться, создать необходимый коечный фонд, смогли переобучить почти 8 тысяч врачей, научить их правильно бороться с коронавирусной инфекцией. У нас уже сформирован сегодня кадровый резерв на случай любой эпидемии, связанной с инфекцией, не обязательно с ковидом", - сказал Шапша.Он подчеркнул, что борьбе с коронавирусной инфекцией способствовал тот факт, что еще до пандемии в регионе уже был построен инфекционный госпиталь. Сейчас строится второй. По словам губернатора, его планируют открыть к концу лета.По словам губернатора, регион преодолел пик заболеваемости COVID-19."Я могу с чувством удовлетворения сказать, что в мае в Калужской области общая цифра смертности, не только от коронавируса, ниже, чем в мае прошлого года и ниже, чем в мае за последние четыре года. Мы можем говорить, что сегодня в Калужской области умерло людей меньше, чем в те годы, когда о ковиде никто не знал. И это важно", - подчеркнул губернатор.Он отметил, что решение о снятии ограничений или об их ужесточении принимает Роспотребнадзор.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210603/gosdolg-1735399246.html
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владислав шапша, петербургский международный экономический форум (фонд)

Владислав Шапша: резерв медиков сформирован в Калужской области

12:37 03.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калужской области Владислав Шапша во время интервью РИАНовости
Губернатор Калужской области Владислав Шапша во время интервью РИАНовости - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Кадровый резерв медиков сформирован в Калужской области на случай любой эпидемии, связанной с инфекционными заболеваниями, на основе опыта борьбы с COVID-19, заявил губернатор региона Владислав Шапша в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.
"В начале пандемии мы смогли быстро перестроиться, создать необходимый коечный фонд, смогли переобучить почти 8 тысяч врачей, научить их правильно бороться с коронавирусной инфекцией. У нас уже сформирован сегодня кадровый резерв на случай любой эпидемии, связанной с инфекцией, не обязательно с ковидом", - сказал Шапша.
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Он подчеркнул, что борьбе с коронавирусной инфекцией способствовал тот факт, что еще до пандемии в регионе уже был построен инфекционный госпиталь. Сейчас строится второй. По словам губернатора, его планируют открыть к концу лета.
По словам губернатора, регион преодолел пик заболеваемости COVID-19.
"Я могу с чувством удовлетворения сказать, что в мае в Калужской области общая цифра смертности, не только от коронавируса, ниже, чем в мае прошлого года и ниже, чем в мае за последние четыре года. Мы можем говорить, что сегодня в Калужской области умерло людей меньше, чем в те годы, когда о ковиде никто не знал. И это важно", - подчеркнул губернатор.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша во время интервью РИАНовости - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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Он отметил, что решение о снятии ограничений или об их ужесточении принимает Роспотребнадзор.
"Но мы для себя сделали вывод, что если людей сажать на жесткий локдаун, то скорость распространения вируса это сильно не снижает. Потому что на предприятиях проще организовать правильный санитарный режим, проще организовать дистанцию, меры санитарной обработки, можно развести потоки людей. К сожалению, очень трудно убедить людей, если они остаются дома, не выходить за пределы своих квартир, все равно они общаются с друзьями, идут в магазины", - резюмировал Шапша.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Калужская областьВладислав ШапшаПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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