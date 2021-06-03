https://ria.ru/20210603/rezerv-1735404411.html

Владислав Шапша: резерв медиков сформирован в Калужской области

Владислав Шапша: резерв медиков сформирован в Калужской области - РИА Новости, 03.06.2021

Владислав Шапша: резерв медиков сформирован в Калужской области

Кадровый резерв медиков сформирован в Калужской области на случай любой эпидемии, связанной с инфекционными заболеваниями, на основе опыта борьбы с COVID-19,... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T12:37

2021-06-03T12:37

2021-06-03T12:37

калужская область

владислав шапша

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Кадровый резерв медиков сформирован в Калужской области на случай любой эпидемии, связанной с инфекционными заболеваниями, на основе опыта борьбы с COVID-19, заявил губернатор региона Владислав Шапша в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума."В начале пандемии мы смогли быстро перестроиться, создать необходимый коечный фонд, смогли переобучить почти 8 тысяч врачей, научить их правильно бороться с коронавирусной инфекцией. У нас уже сформирован сегодня кадровый резерв на случай любой эпидемии, связанной с инфекцией, не обязательно с ковидом", - сказал Шапша.Он подчеркнул, что борьбе с коронавирусной инфекцией способствовал тот факт, что еще до пандемии в регионе уже был построен инфекционный госпиталь. Сейчас строится второй. По словам губернатора, его планируют открыть к концу лета.По словам губернатора, регион преодолел пик заболеваемости COVID-19."Я могу с чувством удовлетворения сказать, что в мае в Калужской области общая цифра смертности, не только от коронавируса, ниже, чем в мае прошлого года и ниже, чем в мае за последние четыре года. Мы можем говорить, что сегодня в Калужской области умерло людей меньше, чем в те годы, когда о ковиде никто не знал. И это важно", - подчеркнул губернатор.Он отметил, что решение о снятии ограничений или об их ужесточении принимает Роспотребнадзор.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/gosdolg-1735399246.html

https://ria.ru/20210603/soglasheniya-1735395837.html

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владислав шапша, петербургский международный экономический форум (фонд)