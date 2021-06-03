https://ria.ru/20210603/reyting-1735351854.html
Россия заняла 11-е место среди стран Европы в инвестиционном рейтинге EY
Россия заняла 11-е место среди стран Европы в инвестиционном рейтинге EY - РИА Новости, 03.06.2021
Россия заняла 11-е место среди стран Европы в инвестиционном рейтинге EY
Россия в 2020 году заняла 11-е место в списке 20 наиболее привлекательных для инвестиций стран Европы, показало ежегодное исследование международной компании EY РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T06:09
2021-06-03T06:09
2021-06-03T09:46
петербургский международный экономический форум
россия
александр ивлев
петербургский международный экономический форум (фонд)
снг
португалия
ирландия
в мире
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Россия в 2020 году заняла 11-е место в списке 20 наиболее привлекательных для инвестиций стран Европы, показало ежегодное исследование международной компании EY "Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2020 год", подготовленное к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ). Документ есть в распоряжении РИА Новости.На первой строчке расположилась Франция с 985 проектами с прямыми иностранными инвестициями (ПИИ), следом идут Великобритания (975) и Германия (930). В топ-10 также вошли Испания, Бельгия, Польша, Турция, Нидерланды, Ирландия и Португалия.По сравнению со 191 проектом в 2019-м количество прямых иностранных инвестиций сократилось на 26 процентов.Управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев в беседе с РИА Новости на полях ПМЭФ уточнил, что речь идет о новых проектах с открытием рабочих мест в России.Авторы исследования указывают, что этот показатель сравним с динамикой других европейских стран: средний процент падения количества ПИИ по странам Европы с отрицательной динамикой составил 21 процент.Количество проектов ПИИ в России за 2020 год оказалось близко к показателям 2014 года. Международные инвесторы реализовали в прошлом году меньше проектов, чем могли бы в более благоприятных условиях, подчеркнули в EY.Сильнее всего на их решения повлияли пандемия и санкционные риски."Неопределенность из-за COVID-19 стала причиной снижения иностранных инвестиций во всем мире: по оценкам UNCTAD, глобальные ПИИ сократились в 2020 году почти в два раза (на 42 процента) до уровня, который последний раз был в 1990-х годах. А санкционные и геополитические риски сыграли значительную роль именно для России: индекс геополитического риска страны в 2020 году составил 126 пунктов, что на 11 процентов выше среднего уровня за предыдущие десять лет", — подчеркнули авторы.Они объяснили, что результаты по России в 2020 году также связаны с высокой базой прошлых лет. Так, в рекордном 2017 году Россия была пятой страной в Европе по количеству иностранных инвестиционных проектов."Но на фоне экономического спада пандемия оказала влияние на иностранные инвестиции, сопоставимое по силе с санкционным шоком 2014 года", — отметили в EY.Доля инвесторов, которые предпочитают развивать уже существующий бизнес, продолжает расти: в 2020 году такие проекты составили 31 процент (44 проекта) от общего количества ПИИ, в 2019 году этот показатель был равен 23 процентам. При этом доля зарубежных инвесторов, которые вкладывают средства в создание новых мощностей, по-прежнему значительно больше — в 2020 году она составила 69 процентов (97 проектов), в 2019 году — 77 процентов.Тем не менее иностранные компании по-прежнему рассматривают Европу как один из наиболее стабильных и перспективных регионов для долгосрочных инвестиций. В 2021 году ожидается рост в связи с появлением отложенного спроса на реализацию проектов: 40 процентов респондентов планируют развивать или расширять бизнес в Европе, в начале 2020 года этот показатель составлял 27 процентов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210524/investitsii-1733650693.html
https://ria.ru/20210512/mishustin-1731962863.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210409/investitsii-1727629036.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр ивлев, петербургский международный экономический форум (фонд), снг, португалия, ирландия, в мире, экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Россия в 2020 году заняла 11-е место в списке 20 наиболее привлекательных для инвестиций стран Европы, показало ежегодное исследование международной компании EY "Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2020 год", подготовленное к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ). Документ есть в распоряжении РИА Новости.
На первой строчке расположилась Франция
с 985 проектами с прямыми иностранными инвестициями (ПИИ), следом идут Великобритания
(975) и Германия
(930). В топ-10 также вошли Испания
, Бельгия
, Польша
, Турция
, Нидерланды
, Ирландия
и Португалия
.
"В 2020 году зарубежные инвесторы вложили средства в 141 проект на территории России", — отмечено в материале.
По сравнению со 191 проектом в 2019-м количество прямых иностранных инвестиций сократилось на 26 процентов.
Управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев
в беседе с РИА Новости на полях ПМЭФ
уточнил, что речь идет о новых проектах с открытием рабочих мест в России
.
Авторы исследования указывают, что этот показатель сравним с динамикой других европейских стран: средний процент падения количества ПИИ по странам Европы с отрицательной динамикой составил 21 процент.
Количество проектов ПИИ в России за 2020 год оказалось близко к показателям 2014 года. Международные инвесторы реализовали в прошлом году меньше проектов, чем могли бы в более благоприятных условиях, подчеркнули в EY.
Сильнее всего на их решения повлияли пандемия и санкционные риски.
"Неопределенность из-за COVID-19 стала причиной снижения иностранных инвестиций во всем мире: по оценкам UNCTAD, глобальные ПИИ сократились в 2020 году почти в два раза (на 42 процента) до уровня, который последний раз был в 1990-х годах. А санкционные и геополитические риски сыграли значительную роль именно для России: индекс геополитического риска страны в 2020 году составил 126 пунктов, что на 11 процентов выше среднего уровня за предыдущие десять лет", — подчеркнули авторы.
Они объяснили, что результаты по России в 2020 году также связаны с высокой базой прошлых лет. Так, в рекордном 2017 году Россия была пятой страной в Европе
по количеству иностранных инвестиционных проектов.
"Но на фоне экономического спада пандемия оказала влияние на иностранные инвестиции, сопоставимое по силе с санкционным шоком 2014 года", — отметили в EY.
Доля инвесторов, которые предпочитают развивать уже существующий бизнес, продолжает расти: в 2020 году такие проекты составили 31 процент (44 проекта) от общего количества ПИИ, в 2019 году этот показатель был равен 23 процентам. При этом доля зарубежных инвесторов, которые вкладывают средства в создание новых мощностей, по-прежнему значительно больше — в 2020 году она составила 69 процентов (97 проектов), в 2019 году — 77 процентов.
"В 2020 году кризис, вызванный пандемией COVID-19, оказал значительное влияние на объем привлеченных ПИИ в Европе: зарубежные инвесторы вложили средства в 5578 новых проектов, что на 13 процентов меньше, чем годом ранее", — также показало исследование.
Тем не менее иностранные компании по-прежнему рассматривают Европу как один из наиболее стабильных и перспективных регионов для долгосрочных инвестиций. В 2021 году ожидается рост в связи с появлением отложенного спроса на реализацию проектов: 40 процентов респондентов планируют развивать или расширять бизнес в Европе, в начале 2020 года этот показатель составлял 27 процентов.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.