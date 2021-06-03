https://ria.ru/20210603/rets-1735506649.html

РЭЦ хочет подключить "одно окно" к ИТ-системам зарубежных таможен

РЭЦ хочет подключить "одно окно" к ИТ-системам зарубежных таможен - РИА Новости, 03.06.2021

РЭЦ хочет подключить "одно окно" к ИТ-системам зарубежных таможен

РЭЦ планирует запустить пилот по интеграции "одного окна" для экспортеров с цифровыми системами зарубежных таможенных служб - чтобы обеспечить цифровое... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T19:19

2021-06-03T19:19

2021-06-03T19:19

россия

российский экспортный центр (рэц)

вероника никишина

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. РЭЦ планирует запустить пилот по интеграции "одного окна" для экспортеров с цифровыми системами зарубежных таможенных служб - чтобы обеспечить цифровое взаимодействие не только внутри страны, но и с иностранными ведомствами, заявила генеральный директор центра Вероника Никишина в ходе дискуссии на круглом столе "Трансформация мировой торговли" на ПМЭФ-2021."Сейчас мы совместно с ФТС России обсуждаем возможные варианты организации дополнительного электронного документооборота с таможенными службами нескольких стран, в том числе в ЕС, чтобы добиться повышения скорости поставок и снижения барьеров для взаимных торговых потоков", - сказала Никишина.Переход на современные интегрированные информационные цифровые технологии обмена информацией о грузе, стоимости, способе транспортировки, получателях, происхождении товара, о соблюдении санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер обеспечат максимально бесшовное и быстрое прохождение товаров в интересах добросовестных участников внешнеэкономической деятельности.Запуск подобного проекта будет способствовать росту взаимных экспортных поставок.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/podderzhka-1735474773.html

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россия, российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, петербургский международный экономический форум (фонд)