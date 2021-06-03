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РЭЦ хочет подключить "одно окно" к ИТ-системам зарубежных таможен
РЭЦ хочет подключить "одно окно" к ИТ-системам зарубежных таможен - РИА Новости, 03.06.2021
РЭЦ хочет подключить "одно окно" к ИТ-системам зарубежных таможен
РЭЦ планирует запустить пилот по интеграции "одного окна" для экспортеров с цифровыми системами зарубежных таможенных служб - чтобы обеспечить цифровое... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T19:19
2021-06-03T19:19
россия
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. РЭЦ планирует запустить пилот по интеграции "одного окна" для экспортеров с цифровыми системами зарубежных таможенных служб - чтобы обеспечить цифровое взаимодействие не только внутри страны, но и с иностранными ведомствами, заявила генеральный директор центра Вероника Никишина в ходе дискуссии на круглом столе "Трансформация мировой торговли" на ПМЭФ-2021."Сейчас мы совместно с ФТС России обсуждаем возможные варианты организации дополнительного электронного документооборота с таможенными службами нескольких стран, в том числе в ЕС, чтобы добиться повышения скорости поставок и снижения барьеров для взаимных торговых потоков", - сказала Никишина.Переход на современные интегрированные информационные цифровые технологии обмена информацией о грузе, стоимости, способе транспортировки, получателях, происхождении товара, о соблюдении санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер обеспечат максимально бесшовное и быстрое прохождение товаров в интересах добросовестных участников внешнеэкономической деятельности.Запуск подобного проекта будет способствовать росту взаимных экспортных поставок.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, петербургский международный экономический форум (фонд)

РЭЦ хочет подключить "одно окно" к ИТ-системам зарубежных таможен

19:19 03.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПанельная дискуссия "Трансформация мировой торговли. Эффективность государственного регулирования" в рамках ПМЭФ-2021
Панельная дискуссия Трансформация мировой торговли. Эффективность государственного регулирования в рамках ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. РЭЦ планирует запустить пилот по интеграции "одного окна" для экспортеров с цифровыми системами зарубежных таможенных служб - чтобы обеспечить цифровое взаимодействие не только внутри страны, но и с иностранными ведомствами, заявила генеральный директор центра Вероника Никишина в ходе дискуссии на круглом столе "Трансформация мировой торговли" на ПМЭФ-2021.
"Сейчас мы совместно с ФТС России обсуждаем возможные варианты организации дополнительного электронного документооборота с таможенными службами нескольких стран, в том числе в ЕС, чтобы добиться повышения скорости поставок и снижения барьеров для взаимных торговых потоков", - сказала Никишина.
Председатель Совета директоров ООО УК РУСХИМ Виталий Южилин и старший вице-президент АО РЭЦ, генеральный директор АО ЭКСАР Никита Гусаков - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
17:30
Группа РЭЦ поддержит создание производств в Арктической зоне РФ
Переход на современные интегрированные информационные цифровые технологии обмена информацией о грузе, стоимости, способе транспортировки, получателях, происхождении товара, о соблюдении санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер обеспечат максимально бесшовное и быстрое прохождение товаров в интересах добросовестных участников внешнеэкономической деятельности.
Запуск подобного проекта будет способствовать росту взаимных экспортных поставок.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
РоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Вероника НикишинаПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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