https://ria.ru/20210603/reshetnikov-1735447115.html

Решетников назвал сроки восстановления экономики

Решетников назвал сроки восстановления экономики - РИА Новости, 03.06.2021

Решетников назвал сроки восстановления экономики

Восстановление экономики РФ идет опережающими темпами, при сохранении позитивных тенденций Минэкономразвития повысит свой прогноз по росту экономики в 2021 году РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T15:07

2021-06-03T15:07

2021-06-03T15:22

цены на нефть

петербургский международный экономический форум

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петербургский международный экономический форум (фонд)

максим решетников

экономика

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С-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Восстановление экономики РФ идет опережающими темпами, при сохранении позитивных тенденций Минэкономразвития повысит свой прогноз по росту экономики в 2021 году с текущих 2,9%, сообщил журналистам глава министерства Максим Решетников.В апреле рост ВВП РФ в годовом выражении будет двузначным, однако это не должно внушать чрезмерный оптимизм – это произойдет на фоне низкой базы 2020 года, добавил он."Годовой рост в апреле ожидаемо высокий – двузначный показатель роста ВВП на фоне провала прошлого года. Но сравнивать динамику сейчас с прошлым годом немного бессмысленно по понятным причинам", - сказал Решетников журналистам в кулуарах ПМЭФ.Он отметил, что министерство в качестве ориентира для себя определило две величины – среднегодовой ВВП 2019 года и средний за четвертый квартал 2019 года. "Если сравнивать со средним по 2019 году, то, по большому счету, в апреле мы уже восстановились. Если брать четвертый квартал, то минус 0,9 п.п.", - пояснил министр.По его словам, оценки по динамике ВВП в мае пока сложно давать, в том числе и потому, что были дополнительные нерабочие дни, это повлияет на итоги месяца.При этом он подчеркнул, что более важное значение имеет дальнейшая траектория динамики ВВП и в этом свете особое внимание обращено к инвестициям и потребительскому спросу.

https://ria.ru/20210603/peregrev-1735388844.html

https://ria.ru/20210603/ekonomika-1735438243.html

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цены на нефть, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), максим решетников, экономика