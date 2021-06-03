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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/reshetnikov-1735447115.html
Решетников назвал сроки восстановления экономики
Решетников назвал сроки восстановления экономики - РИА Новости, 03.06.2021
Решетников назвал сроки восстановления экономики
Восстановление экономики РФ идет опережающими темпами, при сохранении позитивных тенденций Минэкономразвития повысит свой прогноз по росту экономики в 2021 году РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T15:07
2021-06-03T15:22
цены на нефть
петербургский международный экономический форум
россия
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максим решетников
экономика
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С-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Восстановление экономики РФ идет опережающими темпами, при сохранении позитивных тенденций Минэкономразвития повысит свой прогноз по росту экономики в 2021 году с текущих 2,9%, сообщил журналистам глава министерства Максим Решетников.В апреле рост ВВП РФ в годовом выражении будет двузначным, однако это не должно внушать чрезмерный оптимизм – это произойдет на фоне низкой базы 2020 года, добавил он."Годовой рост в апреле ожидаемо высокий – двузначный показатель роста ВВП на фоне провала прошлого года. Но сравнивать динамику сейчас с прошлым годом немного бессмысленно по понятным причинам", - сказал Решетников журналистам в кулуарах ПМЭФ.Он отметил, что министерство в качестве ориентира для себя определило две величины – среднегодовой ВВП 2019 года и средний за четвертый квартал 2019 года. "Если сравнивать со средним по 2019 году, то, по большому счету, в апреле мы уже восстановились. Если брать четвертый квартал, то минус 0,9 п.п.", - пояснил министр.По его словам, оценки по динамике ВВП в мае пока сложно давать, в том числе и потому, что были дополнительные нерабочие дни, это повлияет на итоги месяца.При этом он подчеркнул, что более важное значение имеет дальнейшая траектория динамики ВВП и в этом свете особое внимание обращено к инвестициям и потребительскому спросу.
https://ria.ru/20210603/peregrev-1735388844.html
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цены на нефть, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), максим решетников, экономика

Решетников назвал сроки восстановления экономики

15:07 03.06.2021 (обновлено: 15:22 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга в Доме правительства РФ
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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С-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Восстановление экономики РФ идет опережающими темпами, при сохранении позитивных тенденций Минэкономразвития повысит свой прогноз по росту экономики в 2021 году с текущих 2,9%, сообщил журналистам глава министерства Максим Решетников.
В апреле рост ВВП РФ в годовом выражении будет двузначным, однако это не должно внушать чрезмерный оптимизм – это произойдет на фоне низкой базы 2020 года, добавил он.
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"Годовой рост в апреле ожидаемо высокий – двузначный показатель роста ВВП на фоне провала прошлого года. Но сравнивать динамику сейчас с прошлым годом немного бессмысленно по понятным причинам", - сказал Решетников журналистам в кулуарах ПМЭФ.
Он отметил, что министерство в качестве ориентира для себя определило две величины – среднегодовой ВВП 2019 года и средний за четвертый квартал 2019 года. "Если сравнивать со средним по 2019 году, то, по большому счету, в апреле мы уже восстановились. Если брать четвертый квартал, то минус 0,9 п.п.", - пояснил министр.
По его словам, оценки по динамике ВВП в мае пока сложно давать, в том числе и потому, что были дополнительные нерабочие дни, это повлияет на итоги месяца.
"Поэтому если говорить о полном восстановлении к четвертому кварталу 2019 году – это июнь-июль. Это на 2-3 месяца раньше, чем мы предполагали, поэтому восстановление идет действительно с видимым опережением. Если эти тенденции устоят в мае-июне, то у нас будут основания повысить прогноз на 2021 год. Это мы будем делать в июле", - добавил министр.
При этом он подчеркнул, что более важное значение имеет дальнейшая траектория динамики ВВП и в этом свете особое внимание обращено к инвестициям и потребительскому спросу.
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Петербургский международный экономический форумЦены на нефтьРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Максим РешетниковЭкономика
 
 
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