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Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы России обновили исторический максимум - РИА Новости, 03.06.2021
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы РФ с 21 по 28 мая выросли на 0,8% и составили 605,9 миллиарда долларов, обновив исторический максимум, говорится в материалах ЦБ. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T16:21
2021-06-03T16:21
2021-06-03T16:21
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экономика
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Международные резервы РФ с 21 по 28 мая выросли на 0,8% и составили 605,9 миллиарда долларов, обновив исторический максимум, говорится в материалах ЦБ.Предыдущий рекорд ЦБ зафиксировал 21 мая - тогда международные резервы РФ составили 600,9 миллиарда долларов.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика