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Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы России обновили исторический максимум - РИА Новости, 03.06.2021
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы РФ с 21 по 28 мая выросли на 0,8% и составили 605,9 миллиарда долларов, обновив исторический максимум, говорится в материалах ЦБ. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T16:21
2021-06-03T16:21
россия
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экономика
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Международные резервы РФ с 21 по 28 мая выросли на 0,8% и составили 605,9 миллиарда долларов, обновив исторический максимум, говорится в материалах ЦБ.Предыдущий рекорд ЦБ зафиксировал 21 мая - тогда международные резервы РФ составили 600,9 миллиарда долларов.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

Международные резервы России обновили исторический максимум

16:21 03.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Международные резервы РФ с 21 по 28 мая выросли на 0,8% и составили 605,9 миллиарда долларов, обновив исторический максимум, говорится в материалах ЦБ.
Предыдущий рекорд ЦБ зафиксировал 21 мая - тогда международные резервы РФ составили 600,9 миллиарда долларов.
"Объем международных резервов по состоянию на 28 мая составил 605,9 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 5 миллиардов долларов, или на 0,8%, преимущественно в результате положительной переоценки и поступлений от размещения облигаций внешнего облигационного займа Российской Федерации", - говорится в сообщении регулятора.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов.
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РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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