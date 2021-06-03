https://ria.ru/20210603/rekord-1735464784.html

Международные резервы России обновили исторический максимум

Международные резервы России обновили исторический максимум - РИА Новости, 03.06.2021

Международные резервы России обновили исторический максимум

Международные резервы РФ с 21 по 28 мая выросли на 0,8% и составили 605,9 миллиарда долларов, обновив исторический максимум, говорится в материалах ЦБ. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T16:21

2021-06-03T16:21

2021-06-03T16:21

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Международные резервы РФ с 21 по 28 мая выросли на 0,8% и составили 605,9 миллиарда долларов, обновив исторический максимум, говорится в материалах ЦБ.Предыдущий рекорд ЦБ зафиксировал 21 мая - тогда международные резервы РФ составили 600,9 миллиарда долларов.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20210603/minfin-1735424196.html

россия

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2021

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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика