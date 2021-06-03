https://ria.ru/20210603/rebenok-1735530024.html

На северо-востоке Москвы погиб ребенок

На северо-востоке Москвы погиб ребенок - РИА Новости, 03.06.2021

На северо-востоке Москвы погиб ребенок

Прокуратура Москвы начала проверку по факту обнаружения тела ребенка под окнами дома на северо-востоке столицы, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T23:46

2021-06-03T23:46

2021-06-03T23:46

людмила нефедова

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку по факту обнаружения тела ребенка под окнами дома на северо-востоке столицы, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова."По предварительной информации, вечером 3 июня под окнами многоэтажного жилого дома на Студеном проезде в Москве обнаружено тело малолетнего ребёнка 2017 года рождения, проживавшего с родителями в квартире на 7 этаже, с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. На момент происшествия родители находились в квартире", - сказала Нефедова.По ее словам, в семье воспитывается ещё один несовершеннолетний ребёнок и есть взрослая дочь.Нефедова уточнила, что в ходе проверки, проведение которой поручено Бабушкинской межрайонной прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию ребенка.При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

https://radiosputnik.ria.ru/20210504/padenie-1731115626.html

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людмила нефедова, россия, москва, происшествия