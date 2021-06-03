https://ria.ru/20210603/pynzar-1735408149.html

В "Доме-2" появились новые ведущие

В "Доме-2" появились новые ведущие - РИА Новости, 03.06.2021

В "Доме-2" появились новые ведущие

Дарья и Сергей Пынзарь вернулись на проект "Дом-2", сообщается в Instagram-аккаунте журнала реалити-шоу. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T13:19

2021-06-03T13:19

2021-06-03T13:19

шоу-бизнес

тнт (телеканал)

семья

давид манукян (dava)

ольга бузова

шоубиз

знаменитости

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Дарья и Сергей Пынзарь вернулись на проект "Дом-2", сообщается в Instagram-аккаунте журнала реалити-шоу. В микроблоге было опубликовано видео с "лобного места". В ролике показано, как супруги Пынзарь пытаются помочь нынешним участникам "Дома-2" разобраться с проблемами в личной жизни. "Даша и Сережа Пынзарь провели лобное место!", — говорится в посте.Выпуск с Пынзарями выйдет в эфир через неделю. Точно неизвестно, станут ли они постоянными ведущими проекта, или приняли участие в записи только одной передачи. "Вот эта семейная пара пример, такие люди должны вести (проект, — прим. ред.) и помогать там парам", "Самая классная пара", "О, самая классная пара за всю историю "Дома-2"", — отреагировали фанаты. Однако нашлись и те, кто не рад возвращению пары. "Да ну, они уже настолько далеко от "Дома", зачем они там? Пынзарю явно нет дела до происходящего", "Да зачем они нужны", — пишут пользователи.Дарья и Сергей пришли на проект в качестве участников. В 2010 они поженились, через год у них родился сын. В 2015 у супругов появился второй ребенок. В декабре 2020 года ТНТ закрыл "Дом-2". Однако в апреле обновленная версия шоу вышла в эфир телеканала "Ю". В мае стало известно, что на проекте появится еще один ведущий — блогер Dava (Давид Манукян) получил должность своей бывшей девушки Ольги Бузовой.

https://ria.ru/20210528/buzova-1734639639.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, тнт (телеканал), семья, давид манукян (dava), ольга бузова, знаменитости