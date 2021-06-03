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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210603/pynzar-1735408149.html
В "Доме-2" появились новые ведущие
В "Доме-2" появились новые ведущие - РИА Новости, 03.06.2021
В "Доме-2" появились новые ведущие
Дарья и Сергей Пынзарь вернулись на проект "Дом-2", сообщается в Instagram-аккаунте журнала реалити-шоу. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T13:19
2021-06-03T13:19
шоу-бизнес
тнт (телеканал)
семья
давид манукян (dava)
ольга бузова
шоубиз
знаменитости
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Дарья и Сергей Пынзарь вернулись на проект "Дом-2", сообщается в Instagram-аккаунте журнала реалити-шоу. В микроблоге было опубликовано видео с "лобного места". В ролике показано, как супруги Пынзарь пытаются помочь нынешним участникам "Дома-2" разобраться с проблемами в личной жизни. "Даша и Сережа Пынзарь провели лобное место!", — говорится в посте.Выпуск с Пынзарями выйдет в эфир через неделю. Точно неизвестно, станут ли они постоянными ведущими проекта, или приняли участие в записи только одной передачи. "Вот эта семейная пара пример, такие люди должны вести (проект, — прим. ред.) и помогать там парам", "Самая классная пара", "О, самая классная пара за всю историю "Дома-2"", — отреагировали фанаты. Однако нашлись и те, кто не рад возвращению пары. "Да ну, они уже настолько далеко от "Дома", зачем они там? Пынзарю явно нет дела до происходящего", "Да зачем они нужны", — пишут пользователи.Дарья и Сергей пришли на проект в качестве участников. В 2010 они поженились, через год у них родился сын. В 2015 у супругов появился второй ребенок. В декабре 2020 года ТНТ закрыл "Дом-2". Однако в апреле обновленная версия шоу вышла в эфир телеканала "Ю". В мае стало известно, что на проекте появится еще один ведущий — блогер Dava (Давид Манукян) получил должность своей бывшей девушки Ольги Бузовой.
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шоу-бизнес, тнт (телеканал), семья, давид манукян (dava), ольга бузова, знаменитости

В "Доме-2" появились новые ведущие

13:19 03.06.2021
 
© Фото : @darya_pinzar86Фотография из Instagram-аккаунта Дарьи Пынзарь
Фотография из Instagram-аккаунта Дарьи Пынзарь - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Фото : @darya_pinzar86
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Дарья и Сергей Пынзарь вернулись на проект "Дом-2", сообщается в Instagram-аккаунте журнала реалити-шоу.
В микроблоге было опубликовано видео с "лобного места". В ролике показано, как супруги Пынзарь пытаются помочь нынешним участникам "Дома-2" разобраться с проблемами в личной жизни.
"Даша и Сережа Пынзарь провели лобное место!", — говорится в посте.
Выпуск с Пынзарями выйдет в эфир через неделю. Точно неизвестно, станут ли они постоянными ведущими проекта, или приняли участие в записи только одной передачи.
"Вот эта семейная пара пример, такие люди должны вести (проект, — прим. ред.) и помогать там парам", "Самая классная пара", "О, самая классная пара за всю историю "Дома-2"", — отреагировали фанаты.
Однако нашлись и те, кто не рад возвращению пары. "Да ну, они уже настолько далеко от "Дома", зачем они там? Пынзарю явно нет дела до происходящего", "Да зачем они нужны", — пишут пользователи.
Дарья и Сергей пришли на проект в качестве участников. В 2010 они поженились, через год у них родился сын. В 2015 у супругов появился второй ребенок.
В декабре 2020 года ТНТ закрыл "Дом-2". Однако в апреле обновленная версия шоу вышла в эфир телеканала "Ю". В мае стало известно, что на проекте появится еще один ведущий — блогер Dava (Давид Манукян) получил должность своей бывшей девушки Ольги Бузовой.
Российская национальная музыкальная премия Виктория — 2020 - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 21:49Шоубиз
Dava прокомментировал свое назначение на должность ведущего "Дома-2"
 
ШоубизШоу-бизнесТНТ (телеканал)СемьяДавид Манукян (Dava)Ольга БузоваЗнаменитости
 
 
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