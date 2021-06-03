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Пушков пословицей прокомментировал отзыв разрешения на прокладку Baltic Pipe
Пушков пословицей прокомментировал отзыв разрешения на прокладку Baltic Pipe - РИА Новости, 03.06.2021
Пушков пословицей прокомментировал отзыв разрешения на прокладку Baltic Pipe
После отзыва Данией разрешения на прокладку газопровода Baltic Pipe, Польше будет не до "Северного потока — 2", заявил сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T21:36
2021-06-03T21:36
россия
северный поток — 2
евросоюз
алексей пушков
польша
дания
в мире
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Пушков пословицей прокомментировал решение Дании по Baltic Pipe
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. После отзыва Данией разрешения на прокладку газопровода Baltic Pipe, Польше будет не до "Северного потока — 2", заявил сенатор Алексей Пушков. Ранее в Дании отозвали выданное два года назад местным управлением по охране окружающей среды разрешение на строительство трубопровода Baltic Pipe, связывающим королевство с Польшей. Газопровод Baltic Pipe между Данией и Польшей планировалось запустить в 2022 году, его емкость пока не разглашается, но ранее оговаривалось, что она составит не менее пяти миллиардов кубометров в год. Варшава позиционирует его как альтернативу российско-немецкому проекту "Северный поток — 2", проходящему по дну Балтики и имеющему мощность в 55 миллиардов кубометров в год.Против "Северного потока — 2", помимо Польши, активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. Тем не менее, он реализован на 95 процентов, и осталось проложить всего несколько десятков километров труб.В Москве не раз призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.
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россия, северный поток — 2, евросоюз, алексей пушков, польша, дания, в мире

Пушков пословицей прокомментировал отзыв разрешения на прокладку Baltic Pipe

21:36 03.06.2021
 
© Фото : Baltic Pipe Project / Miguel G. SaavedraТрубы для строительства газопровода Baltic Pipe
Трубы для строительства газопровода Baltic Pipe - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Фото : Baltic Pipe Project / Miguel G. Saavedra
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. После отзыва Данией разрешения на прокладку газопровода Baltic Pipe, Польше будет не до "Северного потока — 2", заявил сенатор Алексей Пушков.
Ранее в Дании отозвали выданное два года назад местным управлением по охране окружающей среды разрешение на строительство трубопровода Baltic Pipe, связывающим королевство с Польшей.
"Теперь <…> свой проект спасать надо. Как гласит мудрость, не рой другому яму, сам в нее попадешь", — написал сенатор в твиттере.
Газопровод Baltic Pipe между Данией и Польшей планировалось запустить в 2022 году, его емкость пока не разглашается, но ранее оговаривалось, что она составит не менее пяти миллиардов кубометров в год. Варшава позиционирует его как альтернативу российско-немецкому проекту "Северный поток — 2", проходящему по дну Балтики и имеющему мощность в 55 миллиардов кубометров в год.
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Против "Северного потока — 2", помимо Польши, активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. Тем не менее, он реализован на 95 процентов, и осталось проложить всего несколько десятков километров труб.
В Москве не раз призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.
 
РоссияСеверный поток — 2ЕвросоюзАлексей ПушковПольшаДанияВ мире
 
 
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