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Токио заявил России протест из-за задержания японского судна
Токио заявил России протест из-за задержания японского судна - РИА Новости, 03.06.2021
Токио заявил России протест из-за задержания японского судна
Правительство Японии заявило России протест из-за задержания рыболовецкой шхуны "№ 172 Эйхо-мару" в Охотском море. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T07:14
2021-06-03T07:14
2021-06-03T09:08
столкновение российского и японского судов возле хоккайдо
кацунобу като
россия
сахалин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
япония
в мире
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ТОКИО, 3 июн — РИА Новости. Правительство Японии заявило России протест из-за задержания рыболовецкой шхуны "№ 172 Эйхо-мару" в Охотском море.Он добавил, что Токио требует немедленно освободить судно и находящихся на нем рыбаков."Проблем со здоровьем у экипажа <...> не наблюдается. Они также обеспечены питьевой водой и продуктами питания", — подчеркнул Като.Японскую шхуну задержали в конце мая за незаконную ловлю. По данным Москвы, это произошло в российской экономической зоне. В Токио заявляют, что промысел велся в японских эксклюзивных водах.В релизе пограничного управления ФСБ по Сахалинской области отмечалось, что экипаж не выполнил требование об остановке и предпринял попытку скрыться. Также ведомство сообщало, что во время преследования судно-нарушитель опасно маневрировало и создавало угрозу столкновения со сторожевым кораблем. Пограничники произвели предупредительную стрельбу, после чего шхуна легла в дрейф. При осмотре на ее борту нашли живого краба, варено-мороженую крабовую продукцию, а также промысловое оборудование. Судно задержали и доставили в порт Корсакова (Сахалин) для проведения разбирательства.
https://ria.ru/20210529/yaponiya-1734699401.html
https://ria.ru/20210602/sudno-1735225900.html
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столкновение российского и японского судов возле хоккайдо, кацунобу като, россия, сахалин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), япония, в мире