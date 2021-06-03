Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210603/protest-1735353313.html
Токио заявил России протест из-за задержания японского судна
Токио заявил России протест из-за задержания японского судна - РИА Новости, 03.06.2021
Токио заявил России протест из-за задержания японского судна
Правительство Японии заявило России протест из-за задержания рыболовецкой шхуны "№ 172 Эйхо-мару" в Охотском море. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T07:14
2021-06-03T09:08
столкновение российского и японского судов возле хоккайдо
кацунобу като
россия
сахалин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
япония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_680e0077b42539d20353e42d7659e24e.jpg
ТОКИО, 3 июн — РИА Новости. Правительство Японии заявило России протест из-за задержания рыболовецкой шхуны "№ 172 Эйхо-мару" в Охотском море.Он добавил, что Токио требует немедленно освободить судно и находящихся на нем рыбаков."Проблем со здоровьем у экипажа &lt;...&gt; не наблюдается. Они также обеспечены питьевой водой и продуктами питания", — подчеркнул Като.Японскую шхуну задержали в конце мая за незаконную ловлю. По данным Москвы, это произошло в российской экономической зоне. В Токио заявляют, что промысел велся в японских эксклюзивных водах.В релизе пограничного управления ФСБ по Сахалинской области отмечалось, что экипаж не выполнил требование об остановке и предпринял попытку скрыться. Также ведомство сообщало, что во время преследования судно-нарушитель опасно маневрировало и создавало угрозу столкновения со сторожевым кораблем. Пограничники произвели предупредительную стрельбу, после чего шхуна легла в дрейф. При осмотре на ее борту нашли живого краба, варено-мороженую крабовую продукцию, а также промысловое оборудование. Судно задержали и доставили в порт Корсакова (Сахалин) для проведения разбирательства.
https://ria.ru/20210529/yaponiya-1734699401.html
https://ria.ru/20210602/sudno-1735225900.html
россия
сахалин
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cdc82a512f260413aded32151dbc6de0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
столкновение российского и японского судов возле хоккайдо, кацунобу като, россия, сахалин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), япония, в мире

Токио заявил России протест из-за задержания японского судна

07:14 03.06.2021 (обновлено: 09:08 03.06.2021)
 
© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© AP Photo / Kiichiro Sato
Читать ria.ru в
ТОКИО, 3 июн — РИА Новости. Правительство Японии заявило России протест из-за задержания рыболовецкой шхуны "№ 172 Эйхо-мару" в Охотском море.
"Мы считаем, что действия российской стороны неприемлемы", — сказал на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като.
Он добавил, что Токио требует немедленно освободить судно и находящихся на нем рыбаков.
"Проблем со здоровьем у экипажа <...> не наблюдается. Они также обеспечены питьевой водой и продуктами питания", — подчеркнул Като.
Рыболовецкие судна - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
29 мая, 09:09
В Японии отреагировали на задержание в России рыболовецкого судна
Японскую шхуну задержали в конце мая за незаконную ловлю. По данным Москвы, это произошло в российской экономической зоне. В Токио заявляют, что промысел велся в японских эксклюзивных водах.
В релизе пограничного управления ФСБ по Сахалинской области отмечалось, что экипаж не выполнил требование об остановке и предпринял попытку скрыться. Также ведомство сообщало, что во время преследования судно-нарушитель опасно маневрировало и создавало угрозу столкновения со сторожевым кораблем. Пограничники произвели предупредительную стрельбу, после чего шхуна легла в дрейф.
При осмотре на ее борту нашли живого краба, варено-мороженую крабовую продукцию, а также промысловое оборудование. Судно задержали и доставили в порт Корсакова (Сахалин) для проведения разбирательства.
Корабль береговой охраны Японии - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 12:13
В Японии задержали российское судно "Амур" в качестве залога
 
Столкновение российского и японского судов возле ХоккайдоКацунобу КатоРоссияСахалинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ЯпонияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Россиянам объяснили, как вернуть украденные с карты деньги
02:10В Роспотребнадзоре предупредили об опасных южных насекомых
01:49Россиянка устроила скандал на борту самолета из-за поведения ребенка
01:39Блинкен призвал Россию прекратить кибератаки со своей территории
01:32СМИ: правительство Чехии преодолело вотум недоверия
01:31Протасевич объяснил поддержку белорусской оппозиции от Польши и Литвы
01:17JBS полностью восстановила работу всех фабрик после кибератаки
01:15Финансист подсчитал, какой доход нужен, чтобы самому накопить на пенсию
01:03Рогозин попросит НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций
00:46Минобороны напомнило Риге об обязательствах по сохранению памятников
00:33Протасевич заявил, что понимал возможную ответственность
00:23Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Латвии
23:59Протасевич заявил, что уважает Лукашенко
23:58В Мексике выявили "черную плесень" у пациента после COVID-19
23:46На северо-востоке Москвы погиб ребенок
23:44Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
23:42Украинские пограничники заявили, что не пустили в страну россиянина
23:39В ГД объяснили, почему немецкие экологи критикуют "Северный поток — 2"
23:09Жительницу Кабардино-Балкарии заподозрили в убийстве мужа
22:48Греф назвал самый надежный и самый рискованный инструменты для инвестиций
Лента новостейМолния