https://ria.ru/20210603/protasevich-1735531514.html

Протасевич заявил, что уважает Лукашенко

Протасевич заявил, что уважает Лукашенко - РИА Новости, 03.06.2021

Протасевич заявил, что уважает Лукашенко

Основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич заявил, что уважает президента страны Александра Лукашенко, хотя и... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T23:59

2021-06-03T23:59

2021-06-03T23:59

софия сапега

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

ryanair

александр лукашенко

белоруссия

вильнюс

в мире

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МИНСК, 3 июн – РИА Новости. Основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич заявил, что уважает президента страны Александра Лукашенко, хотя и критиковал его.Он также сказал про Лукашенко, что "во многих моментах он поступал как человек "со стальными яйцами" несмотря на все давление"."Были моменты, где я считаю, что решения были ошибочны", - продолжил Протасевич. Отвечая на вопрос журналиста телеканала, уважает ли он Лукашенко, Протасевич ответил, что "безусловно".Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу.Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.

https://ria.ru/20210603/tikhanovskaya-1735518622.html

https://ria.ru/20210603/protasevich-1735520738.html

белоруссия

вильнюс

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Протасевич заявил, что безусловно уважает Лукашенко Арестованный в Минске Протасевич заявил, что безусловно уважает Лукашенко: поначалу критиковал его, но чем больше втягивался в политическую деятельность – тем больше стал понимать, что "многие вещи, за которые критиковали Александра Григорьевича – это просто попытка давления". 2021-06-03T23:59 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, александр лукашенко, белоруссия, вильнюс, в мире