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Протасевич заявил о нескольких спящих радикальных ячейках в Белоруссии
Протасевич заявил о нескольких спящих радикальных ячейках в Белоруссии - РИА Новости, 03.06.2021
Протасевич заявил о нескольких спящих радикальных ячейках в Белоруссии
Основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич заявил в интервью белорусскому государственному телеканалу ОНТ, что... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T21:48
2021-06-03T22:51
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
белоруссия
в мире
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МИНСК, 3 июн – РИА Новости. Основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич заявил в интервью белорусскому государственному телеканалу ОНТ, что в Белоруссии еще есть нераскрытые радикальные вооруженные группы, готовые на смену власти.Он пояснил, что делает этот вывод исходя из общения с заговорщиками, которые планировали силовую смену власти и покушение на руководство страны."Они говорили, что есть четыре – пять групп, одной из них оказалась группа Автуховича", - заявил Протасевич.Ранее власти Белоруссии проинформировали, что задержана группа Николая Автуховича, которая готовила теракты в стране и возила оружие через Украину.Кроме того, Роман Протасевич заявил, что в среде белорусской оппозиции много внутренних конфликтов, "грызни", есть люди, думающие только о деньгах, а не о власти.Он заявил, что все преследуют свои интересы, есть те, кто громче всех кричит, а хочет получить доступ к финансам, например, средствам белорусских диаспор за рубежом. Протасевич заявил, что примером таких фигур можно назвать Ольгу Карач, которая, по его словам, "даже не заинтересована во власти, а реально заинтересована в деньгах".
https://ria.ru/20210603/protasevich-1735516548.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, белоруссия, в мире

Протасевич заявил о нескольких спящих радикальных ячейках в Белоруссии

21:48 03.06.2021 (обновлено: 22:51 03.06.2021)
 
© REUTERS / Telegram@ZheltyeslivyЗадержанный в Минске основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич
Задержанный в Минске основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© REUTERS / Telegram@Zheltyeslivy
Читать ria.ru в
МИНСК, 3 июн – РИА Новости. Основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич заявил в интервью белорусскому государственному телеканалу ОНТ, что в Белоруссии еще есть нераскрытые радикальные вооруженные группы, готовые на смену власти.

"Скорее всего, до сих пор в Беларуси есть несколько спящих ячеек. Не знаю, насколько эта информация реальна, но думаю, что как минимум часть схронов (вооружения – ред.) еще точно не нашли", - сказал Протасевич.

Он пояснил, что делает этот вывод исходя из общения с заговорщиками, которые планировали силовую смену власти и покушение на руководство страны.
"Они говорили, что есть четыре – пять групп, одной из них оказалась группа Автуховича", - заявил Протасевич.
Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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Протасевич рассказал о планах перевести Nexta на российскую повестку
Ранее власти Белоруссии проинформировали, что задержана группа Николая Автуховича, которая готовила теракты в стране и возила оружие через Украину.
Кроме того, Роман Протасевич заявил, что в среде белорусской оппозиции много внутренних конфликтов, "грызни", есть люди, думающие только о деньгах, а не о власти.

"Думаю, все прекрасно понимают, между различными инициативами и штабами была масса проблем… Сколько на самом деле происходит внутренней грызни… Происходит очень много внутренних конфликтов. И штабы боятся больше всего того, что внутренние конфликты, которых огромное множество, будут выноситься (в публичную плоскость – ред.)", - сказал Протасевич в интервью гостелеканалу ОНТ.

Он заявил, что все преследуют свои интересы, есть те, кто громче всех кричит, а хочет получить доступ к финансам, например, средствам белорусских диаспор за рубежом. Протасевич заявил, что примером таких фигур можно назвать Ольгу Карач, которая, по его словам, "даже не заинтересована во власти, а реально заинтересована в деньгах".
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задерживают активиста Романа Протасевича во время акции протеста в Минске в 2017 году - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
Вчера, 20:59
Протасевич рассказал о планах перевести Nexta на российскую повестку
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичБелоруссияВ мире
 
 
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