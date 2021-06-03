https://ria.ru/20210603/protasevich-1735520738.html

Протасевич заявил о нескольких спящих радикальных ячейках в Белоруссии

Протасевич заявил о нескольких спящих радикальных ячейках в Белоруссии - РИА Новости, 03.06.2021

Протасевич заявил о нескольких спящих радикальных ячейках в Белоруссии

Основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич заявил в интервью белорусскому государственному телеканалу ОНТ, что... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T21:48

2021-06-03T21:48

2021-06-03T22:51

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734447945_0:547:1451:1363_1920x0_80_0_0_39952a4c8606322394d553fa4a020e45.jpg

МИНСК, 3 июн – РИА Новости. Основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич заявил в интервью белорусскому государственному телеканалу ОНТ, что в Белоруссии еще есть нераскрытые радикальные вооруженные группы, готовые на смену власти.Он пояснил, что делает этот вывод исходя из общения с заговорщиками, которые планировали силовую смену власти и покушение на руководство страны."Они говорили, что есть четыре – пять групп, одной из них оказалась группа Автуховича", - заявил Протасевич.Ранее власти Белоруссии проинформировали, что задержана группа Николая Автуховича, которая готовила теракты в стране и возила оружие через Украину.Кроме того, Роман Протасевич заявил, что в среде белорусской оппозиции много внутренних конфликтов, "грызни", есть люди, думающие только о деньгах, а не о власти.Он заявил, что все преследуют свои интересы, есть те, кто громче всех кричит, а хочет получить доступ к финансам, например, средствам белорусских диаспор за рубежом. Протасевич заявил, что примером таких фигур можно назвать Ольгу Карач, которая, по его словам, "даже не заинтересована во власти, а реально заинтересована в деньгах".

https://ria.ru/20210603/protasevich-1735516548.html

https://ria.ru/20210603/protasevich-1735516548.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, белоруссия, в мире