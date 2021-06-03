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Протасевич рассказал о планах перевести Nexta на российскую повестку
Протасевич рассказал о планах перевести Nexta на российскую повестку - РИА Новости, 03.06.2021
Протасевич рассказал о планах перевести Nexta на российскую повестку
Основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич заявил в интервью государственному телеканалу ОНТ, что один из самых РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T20:59
2021-06-03T23:49
задержание основателя telegram-канала nexta
белоруссия
в мире
роман протасевич
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МИНСК, 3 июн – РИА Новости. Основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич заявил в интервью государственному телеканалу ОНТ, что один из самых крупных проектов этой группы Telegram-каналов после президентских выборов и протестов в Белоруссии планировалось перевести на российскую тематику."Я ушел с проекта Nexta в конце сентября… Еще тогда обсуждалось, что после окончания активной фазы протеста канал Nexta Live станет российским. И у меня это вызвало огромное возмущение, потому что это с точки зрения медиа - это самый большой актив", - сказал Протасевич.Он отметил, что также "шли разговоры о том, что, может, стоить создать отдельный канал по России". "По сути, с точки зрения медиабизнеса, в этом нет ничего удивительного… Но переводить самый главный канал - LIVE-канал на российскую повестку? Для меня это до сих пор остается большой загадкой", - продолжил Протасевич.Вместе с тем он рассказал, что "процентов 70 аудитории - это были подписчики из России". "В белорусском Telegram есть свой потолок. Суммарно количество пользователей Telegram в Белоруссии около миллиона человек", - сказал Протасевич.
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задержание основателя telegram-канала nexta, белоруссия, в мире, роман протасевич

Протасевич рассказал о планах перевести Nexta на российскую повестку

20:59 03.06.2021 (обновлено: 23:49 03.06.2021)
 
© REUTERS / StringerРоман Протасевич
Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
МИНСК, 3 июн – РИА Новости. Основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич заявил в интервью государственному телеканалу ОНТ, что один из самых крупных проектов этой группы Telegram-каналов после президентских выборов и протестов в Белоруссии планировалось перевести на российскую тематику.
"Я ушел с проекта Nexta в конце сентября… Еще тогда обсуждалось, что после окончания активной фазы протеста канал Nexta Live станет российским. И у меня это вызвало огромное возмущение, потому что это с точки зрения медиа - это самый большой актив", - сказал Протасевич.
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Он отметил, что также "шли разговоры о том, что, может, стоить создать отдельный канал по России". "По сути, с точки зрения медиабизнеса, в этом нет ничего удивительного… Но переводить самый главный канал - LIVE-канал на российскую повестку? Для меня это до сих пор остается большой загадкой", - продолжил Протасевич.
Вместе с тем он рассказал, что "процентов 70 аудитории - это были подписчики из России". "В белорусском Telegram есть свой потолок. Суммарно количество пользователей Telegram в Белоруссии около миллиона человек", - сказал Протасевич.
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaБелоруссияВ миреРоман Протасевич
 
 
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