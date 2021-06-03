https://ria.ru/20210603/protasevich-1735513268.html

Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии

Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии - РИА Новости, 03.06.2021

Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии

Роман Протасевич в интервью телеканалу ОНТ рассказал о признательных показаниях по обвинению в организации беспорядков в Минске после президентских выборов в... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T20:26

2021-06-03T20:26

2021-06-03T23:27

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Роман Протасевич в интервью телеканалу ОНТ рассказал о признательных показаниях по обвинению в организации беспорядков в Минске после президентских выборов в Белоруссии."Я открыто признаю, что я был одним из тех людей, которые опубликовали призывы выйти на улицу 9 числа (августа. — Прим. ред.). Как только мне предоставили документы, предъявили обвинение… Я сразу признал вину по 342 статье (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок. — Прим. ред.), организация массовых несанкционированных акций", — сказал журналист.Он подчеркнул, что осознавал возможные последствия своих действий, которые стали одной из причин неконтролируемых беспорядков в белорусской столице.При этом он подчеркнул, что не имел отношения к признанному экстремистским Telegram-каналу, публикующему данные силовиков.Протасевич также подчеркнул, что добровольно согласился на интервью государственному телевидению, и добавил, что его не гримировали, чтобы скрыть какие-то телесные повреждения, как предполагают комментаторы в интернете. По словам журналиста, он прекрасно себя чувствует, хоть и немного простыл.Молодой человек подчеркнул, что понимает возможные последствия этого разговора."Я почти уверен, что многие начнут меня публично осуждать. Уверен, что какие-то акции поддержки сойдут на нет", — сказал Протасевич.При этом он отметил, что в среде оппозиции много внутренних конфликтов и грызни, а часть противников Лукашенко больше думает о деньгах, нежели о борьбе за власть.Журналист также рассказал, что участвовал в видеоконференции заговорщиков, планировавших госпереворот и убийство Лукашенко, но не обсуждал детали их плана. Его роль, по словам Протасевича, заключалась только в поддержании связи между ними и штабом Светланы Тихановской."Скорее всего, до сих пор в Беларуси есть несколько спящих ячеек. Не знаю, насколько эта информация реальна, но думаю, что как минимум часть схронов еще точно не нашли", — добавил он.Как рассказал Протасевич, один из самых крупных проектов сети Telegram-каналов Nexta, которую он покинул в конце сентября, планировалось переформатировать под российскую повестку."Обсуждалось, что после окончания активной фазы протеста канал Nexta Live станет российским. И у меня это вызвало огромное возмущение, потому что это с точки зрения медиа — это самый большой актив", — пояснил журналист.Он отметил, что также "шли разговоры о том, что, может, стоить создать отдельный канал по России"."По сути, с точки зрения медиабизнеса, в этом нет ничего удивительного. <…> Но переводить самый главный канал — LIVE-канал на российскую повестку? Для меня это до сих пор остается большой загадкой", — добавил Протасевич.Он также прокомментировал обвинения в участии в боях в Донбассе в составе батальона "Азов" на стороне Киева. По словам молодого человека, он действительно был в регионе в 2014 году, но непосредственно в зоне конфликта не находился, "и даже форму не носил". В сам полк он также не вступал, так как является иностранцем.Распространившиеся в интернете фотографии были сделаны на полигоне, подчеркнул журналист. По его словам, он был молод и хотел "построить" из себя вояку."Я был просто журналистом, пусть и при боевом подразделении. Позже я просто вошел в состав одного из подразделений, но опять же я продолжал заниматься в основном фотографией", — добавил Протасевич.Свое пребывание в Донбассе и "странные высказывания" того времени он назвал самой большой ошибкой в жизни. Блогер подчеркнул, что нарушил журналистскую этику и "перешел все границы"."Единственное, на что я надеюсь, что у Александра Григорьевича найдется достаточно политической воли и достаточно решимости для того, чтобы не выдать меня (по запросу ЛНР. — Прим. ред.)", — заключил Протасевич.Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Двадцать третьего мая он летел рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс, борт экстренно приземлился в аэропорту Минска после сообщения о минировании, оказавшегося ложным.Журналиста задержали при проверке документов. В республике против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Как заявлял впоследствии президент Белоруссии Александр Лукашенко, Протасевич "убивал людей в братской Украине". В свою очередь, основатель "Азова" Андрей Билецкий подтвердил, что белорусский гражданин действительно находился вместе с батальоном в Широкино, но, по его словам, оружием Протасевича "был не автомат, а слово". В ЛНР против него возбудили уголовное дело.Вместе с ним с рейса также сняли россиянку Софию Сапегу. Ее арестовали на два месяца.

https://ria.ru/20210602/protasevich-1735339454.html

https://ria.ru/20210602/ryanair-1735343475.html

https://ria.ru/20210602/protasevich-1735230860.html

https://ria.ru/20210529/zapad-1734644604.html

https://ria.ru/20210527/ataki-1734330556.html

минск

вильнюс

белоруссия

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Протасевич признает вину в призывах к протестам В эфире ОНТ Протасевич назвал фамилии тех, кто координировал протесты в Белоруссии. 2021-06-03T20:26 true PT0M48S

Протасевич заявил, что безусловно уважает Лукашенко Арестованный в Минске Протасевич заявил, что безусловно уважает Лукашенко: поначалу критиковал его, но чем больше втягивался в политическую деятельность – тем больше стал понимать, что "многие вещи, за которые критиковали Александра Григорьевича – это просто попытка давления". 2021-06-03T20:26 true PT1M01S

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