https://ria.ru/20210603/protasevich-1735512434.html

Роман Протасевич признал вину в организации действий, нарушающих общественный порядок

Роман Протасевич признал вину в организации действий, нарушающих общественный порядок - РИА Новости, 03.06.2021

Роман Протасевич признал вину в организации действий, нарушающих общественный порядок

Основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич заявил в интервью государственному телеканалу ОНТ, что признал вину... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T20:12

2021-06-03T20:12

2021-06-03T20:54

роман протасевич

ryanair

минск

вильнюс

задержание основателя telegram-канала nexta

белоруссия

в мире

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МИНСК, 3 июн – РИА Новости. Основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич заявил в интервью государственному телеканалу ОНТ, что признал вину в том, что организовал несанкционированные акции протеста после президентских выборов, публикуя призывы выходить на улицу.Он подчеркнул, что в полном объеме признал свою вину в этой части.Говоря о своем самочувствии, Роман Протасевич заявил в интервью государственному телеканалу ОНТ, что немного простыл, но чувствует себя прекрасно."Чувствую (себя) прекрасно. Единственно, немного простывший, но это не является причиной для того, чтобы откладывать разговор", - сказал Протасевич в интервью, показанном в четверг.Он отметил, что добровольно огласился на интервью государственному телеканалу, подчеркнул, что его не гримировали перед интервью, чтобы скрыть какие-то телесные повреждения, как предполагают комментаторы в интернете.Протасевич отметил, что ему тяжело предугадать реакцию своих соратников на это интервью. "Я почти уверен, что многие начнут меня публично осуждать. Уверен, что какие-то акции поддержки сойдут на нет", - сказал он.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".

https://ria.ru/20210602/protasevich-1735339454.html

https://ria.ru/20210602/protasevich-1735278105.html

минск

вильнюс

белоруссия

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Протасевич признает вину в призывах к протестам В эфире ОНТ Протасевич назвал фамилии тех, кто координировал протесты в Белоруссии. 2021-06-03T20:12 true PT0M48S

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роман протасевич, ryanair, минск, вильнюс, задержание основателя telegram-канала nexta, белоруссия, в мире