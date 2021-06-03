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Роман Протасевич признал вину в организации действий, нарушающих общественный порядок
Роман Протасевич признал вину в организации действий, нарушающих общественный порядок - РИА Новости, 03.06.2021
Роман Протасевич признал вину в организации действий, нарушающих общественный порядок
Основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич заявил в интервью государственному телеканалу ОНТ, что признал вину... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T20:12
2021-06-03T20:54
роман протасевич
ryanair
минск
вильнюс
задержание основателя telegram-канала nexta
белоруссия
в мире
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МИНСК, 3 июн – РИА Новости. Основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич заявил в интервью государственному телеканалу ОНТ, что признал вину в том, что организовал несанкционированные акции протеста после президентских выборов, публикуя призывы выходить на улицу.Он подчеркнул, что в полном объеме признал свою вину в этой части.Говоря о своем самочувствии, Роман Протасевич заявил в интервью государственному телеканалу ОНТ, что немного простыл, но чувствует себя прекрасно."Чувствую (себя) прекрасно. Единственно, немного простывший, но это не является причиной для того, чтобы откладывать разговор", - сказал Протасевич в интервью, показанном в четверг.Он отметил, что добровольно огласился на интервью государственному телеканалу, подчеркнул, что его не гримировали перед интервью, чтобы скрыть какие-то телесные повреждения, как предполагают комментаторы в интернете.Протасевич отметил, что ему тяжело предугадать реакцию своих соратников на это интервью. "Я почти уверен, что многие начнут меня публично осуждать. Уверен, что какие-то акции поддержки сойдут на нет", - сказал он.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".
https://ria.ru/20210602/protasevich-1735339454.html
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Протасевич признает вину в призывах к протестам
В эфире ОНТ Протасевич назвал фамилии тех, кто координировал протесты в Белоруссии.
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роман протасевич, ryanair, минск, вильнюс, задержание основателя telegram-канала nexta, белоруссия, в мире

Роман Протасевич признал вину в организации действий, нарушающих общественный порядок

20:12 03.06.2021 (обновлено: 20:54 03.06.2021)
 
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МИНСК, 3 июн – РИА Новости. Основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич заявил в интервью государственному телеканалу ОНТ, что признал вину в том, что организовал несанкционированные акции протеста после президентских выборов, публикуя призывы выходить на улицу.

"Я открыто признаю, что я был одним из тех людей, которые опубликовали призывы выйти на улицу 9 числа (августа – ред.). Как только мне предоставили документы, предъявили обвинение… Я сразу признал вину по 342 статье (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок – ред.), организация массовых несанкционированных акций", - сказал Протасевич в интервью телеканалу ОНТ, показанном в четверг.

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Протасевич рассказал, кто мог его "подставить"
Он подчеркнул, что в полном объеме признал свою вину в этой части.

"Я осознавал, что следствием призывов, которые я опубликовал, в том числе, стало то, что начались неконтролируемые беспорядки и Минск по сути три дня жил в хаосе", - сказал Протасевич.

Говоря о своем самочувствии, Роман Протасевич заявил в интервью государственному телеканалу ОНТ, что немного простыл, но чувствует себя прекрасно.
"Чувствую (себя) прекрасно. Единственно, немного простывший, но это не является причиной для того, чтобы откладывать разговор", - сказал Протасевич в интервью, показанном в четверг.
Он отметил, что добровольно огласился на интервью государственному телеканалу, подчеркнул, что его не гримировали перед интервью, чтобы скрыть какие-то телесные повреждения, как предполагают комментаторы в интернете.
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Протасевич отметил, что ему тяжело предугадать реакцию своих соратников на это интервью. "Я почти уверен, что многие начнут меня публично осуждать. Уверен, что какие-то акции поддержки сойдут на нет", - сказал он.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".
 
Роман ПротасевичRyanairМинскВильнюсЗадержание основателя Telegram-канала NextaБелоруссияВ мире
 
 
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