https://ria.ru/20210603/proizvodstvo-1735469041.html

В Ленобласти расширят производство и переработку молока

В Ленобласти расширят производство и переработку молока - РИА Новости, 03.06.2021

В Ленобласти расширят производство и переработку молока

Соглашение о развитии комплекса по переработке молока подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО "Молочная... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T16:35

2021-06-03T16:35

2021-06-03T16:35

ленинградская область

александр дрозденко

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Соглашение о развитии комплекса по переработке молока подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО "Молочная культура" Олег Корж в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Компания инвестирует один миллиард рублей в строительство комплекса зданий и оснащение их технологическим оборудованием для переработки молока, производства и хранения готовой продукции, сообщил глава региона Александр Дрозденко. Проектный объем выпуска — 4,8 тысячи тонн продукции в год. На предприятии будут созданы 20 новых рабочих мест. Применение современных технологий, позволяющих увеличить сроки годности творожеых сыров, даст возможность расширить географию поставок по территории Российской Федерации, а также выйти на экспорт продукции."Реализация нового проекта позволит областным производителям уверенно занять очередную нишу на продовольственном рынке. С вводом нового производства Ленинградская область становится фактически первым в России отечественным производителем твороженых сыров. Нашей продукции будет достаточно для реализации и в регионах России и за рубежом. Компания прорабатывает перспективы поставок продукции в страны таможенного союза, Китай и Арабские Эмираты", — отметил губернатор Ленинградской области.

https://ria.ru/20210603/lenoblast-1735409177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко, пмэф