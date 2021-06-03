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Ленинградская область
https://ria.ru/20210603/proizvodstvo-1735469041.html
В Ленобласти расширят производство и переработку молока
В Ленобласти расширят производство и переработку молока - РИА Новости, 03.06.2021
В Ленобласти расширят производство и переработку молока
Соглашение о развитии комплекса по переработке молока подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО "Молочная... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T16:35
2021-06-03T16:35
ленинградская область
александр дрозденко
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Соглашение о развитии комплекса по переработке молока подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО "Молочная культура" Олег Корж в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Компания инвестирует один миллиард рублей в строительство комплекса зданий и оснащение их технологическим оборудованием для переработки молока, производства и хранения готовой продукции, сообщил глава региона Александр Дрозденко. Проектный объем выпуска — 4,8 тысячи тонн продукции в год. На предприятии будут созданы 20 новых рабочих мест. Применение современных технологий, позволяющих увеличить сроки годности творожеых сыров, даст возможность расширить географию поставок по территории Российской Федерации, а также выйти на экспорт продукции."Реализация нового проекта позволит областным производителям уверенно занять очередную нишу на продовольственном рынке. С вводом нового производства Ленинградская область становится фактически первым в России отечественным производителем твороженых сыров. Нашей продукции будет достаточно для реализации и в регионах России и за рубежом. Компания прорабатывает перспективы поставок продукции в страны таможенного союза, Китай и Арабские Эмираты", — отметил губернатор Ленинградской области.
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353
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александр дрозденко, пмэф

В Ленобласти расширят производство и переработку молока

16:35 03.06.2021
 
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Соглашение о развитии комплекса по переработке молока подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО "Молочная культура" Олег Корж в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Компания инвестирует один миллиард рублей в строительство комплекса зданий и оснащение их технологическим оборудованием для переработки молока, производства и хранения готовой продукции, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
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Проектный объем выпуска — 4,8 тысячи тонн продукции в год. На предприятии будут созданы 20 новых рабочих мест. Применение современных технологий, позволяющих увеличить сроки годности творожеых сыров, даст возможность расширить географию поставок по территории Российской Федерации, а также выйти на экспорт продукции.
"Реализация нового проекта позволит областным производителям уверенно занять очередную нишу на продовольственном рынке. С вводом нового производства Ленинградская область становится фактически первым в России отечественным производителем твороженых сыров. Нашей продукции будет достаточно для реализации и в регионах России и за рубежом. Компания прорабатывает перспективы поставок продукции в страны таможенного союза, Китай и Арабские Эмираты", — отметил губернатор Ленинградской области.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоПМЭФ
 
 
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