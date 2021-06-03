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Житель Владимирской области получил 24 года колонии за тройное убийство
Житель Владимирской области получил 24 года колонии за тройное убийство - РИА Новости, 03.06.2021
Житель Владимирской области получил 24 года колонии за тройное убийство
Житель города Радужный Владимирской области приговорен к 24 годам колонии строгого режима за тройное убийство и причинение тяжкого вреда здоровью еще одному... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T13:40
2021-06-03T13:40
россия
следственный комитет россии (ск рф)
владимир
радужный
происшествия
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РЯЗАНЬ, 3 июн - РИА Новости. Житель города Радужный Владимирской области приговорен к 24 годам колонии строгого режима за тройное убийство и причинение тяжкого вреда здоровью еще одному человеку, сообщило региональное СУ СК России.Преступление было совершено в апреле 2019 года. Преступник в состоянии алкогольного и наркотического опьянения зарезал мужчину и двух женщин в квартире своей знакомой во Владимире. После этого, встретив в питейном заведении еще одну знакомую, он пришел к ней в квартиру, где поссорился с находившимся в доме мужчиной и нанес ему ножевое ранение. Пострадавший сумел оказать сопротивление и скрыться."Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 42-летнему жителю города Радужный. Он признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех лиц) и п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленно причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.Уточняется, что комиссией экспертов он признан вменяемым, страдающим расстройством личности, осложненным синдромом алкогольной зависимости. "С учетом всех обстоятельств уголовного дела суд приговорил мужчину к 24 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20210517/sud-1732681551.html
https://ria.ru/20210602/prigovor-1735220238.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), владимир, радужный, происшествия

Житель Владимирской области получил 24 года колонии за тройное убийство

13:40 03.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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РЯЗАНЬ, 3 июн - РИА Новости. Житель города Радужный Владимирской области приговорен к 24 годам колонии строгого режима за тройное убийство и причинение тяжкого вреда здоровью еще одному человеку, сообщило региональное СУ СК России.
Преступление было совершено в апреле 2019 года. Преступник в состоянии алкогольного и наркотического опьянения зарезал мужчину и двух женщин в квартире своей знакомой во Владимире. После этого, встретив в питейном заведении еще одну знакомую, он пришел к ней в квартиру, где поссорился с находившимся в доме мужчиной и нанес ему ножевое ранение. Пострадавший сумел оказать сопротивление и скрыться.
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"Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 42-летнему жителю города Радужный. Он признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех лиц) и п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленно причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что комиссией экспертов он признан вменяемым, страдающим расстройством личности, осложненным синдромом алкогольной зависимости. "С учетом всех обстоятельств уголовного дела суд приговорил мужчину к 24 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - отмечается в документе.
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