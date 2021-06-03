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Минкульт стал генеральным партнером проекта RT "Россия: 85 приключений"

Минкульт стал генеральным партнером проекта RT "Россия: 85 приключений" - РИА Новости, 03.06.2021

Минкульт стал генеральным партнером проекта RT "Россия: 85 приключений"

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и министр культуры Ольга Любимова на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве в... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T14:48

2021-06-03T14:48

2021-06-03T17:23

петербургский международный экономический форум

россия

ольга любимова

телеканал rt

петербургский международный экономический форум (фонд)

маргарита симоньян

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и министр культуры Ольга Любимова на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта "Россия: 85 приключений", сообщила пресс-служба телеканала.Отмечается, что проект реализует онлайн-медиа Russia Beyond. Он соберет "коллекцию" приключений, которые можно пережить в каждом из 85 регионов страны. Кроме того, в соцсетях запустят одноименный челлендж — любой желающий сможет пополнить библиотеку рассказом об особенностях своего родного края: от уникальной природы до гастрономических традиций."У каждого из нас есть малая родина, о которой хочется рассказывать новым друзьям и знакомым. Наш проект соберет лучшие истории со всей России. Благодарим Министерство культуры за поддержку", — приводятся слова Симоньян.Минкультуры как генеральный партнер поспособствует продвижению проекта, а также привлечет к участию музеи, концертные площадки и другие культурные организации."Во многих регионах страны созданы прекрасные условия для развития внутреннего туризма, а центрами притяжения становятся наши федеральные учреждения культуры с их разнообразными культурно-просветительскими проектами, фестивалями, праздниками, концертами и постановками", — сказала министр.Проект "Россия: 85 приключений" стартует летом 2021 года. Ролики о приключениях, снятые редакцией, а также лучшие из видео пользователей будут опубликованы в соцсетях и на сайте Russia Beyond. По его завершении выйдет документальный фильм о России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ольга любимова, телеканал rt, петербургский международный экономический форум (фонд), маргарита симоньян, санкт-петербург, общество