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Минкульт стал генеральным партнером проекта RT "Россия: 85 приключений"
Минкульт стал генеральным партнером проекта RT "Россия: 85 приключений" - РИА Новости, 03.06.2021
Минкульт стал генеральным партнером проекта RT "Россия: 85 приключений"
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и министр культуры Ольга Любимова на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве в... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T14:48
2021-06-03T17:23
петербургский международный экономический форум
россия
ольга любимова
телеканал rt
петербургский международный экономический форум (фонд)
маргарита симоньян
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и министр культуры Ольга Любимова на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта "Россия: 85 приключений", сообщила пресс-служба телеканала.Отмечается, что проект реализует онлайн-медиа Russia Beyond. Он соберет "коллекцию" приключений, которые можно пережить в каждом из 85 регионов страны. Кроме того, в соцсетях запустят одноименный челлендж — любой желающий сможет пополнить библиотеку рассказом об особенностях своего родного края: от уникальной природы до гастрономических традиций."У каждого из нас есть малая родина, о которой хочется рассказывать новым друзьям и знакомым. Наш проект соберет лучшие истории со всей России. Благодарим Министерство культуры за поддержку", — приводятся слова Симоньян.Минкультуры как генеральный партнер поспособствует продвижению проекта, а также привлечет к участию музеи, концертные площадки и другие культурные организации."Во многих регионах страны созданы прекрасные условия для развития внутреннего туризма, а центрами притяжения становятся наши федеральные учреждения культуры с их разнообразными культурно-просветительскими проектами, фестивалями, праздниками, концертами и постановками", — сказала министр.Проект "Россия: 85 приключений" стартует летом 2021 года. Ролики о приключениях, снятые редакцией, а также лучшие из видео пользователей будут опубликованы в соцсетях и на сайте Russia Beyond. По его завершении выйдет документальный фильм о России.
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россия, ольга любимова, телеканал rt, петербургский международный экономический форум (фонд), маргарита симоньян, санкт-петербург, общество

Минкульт стал генеральным партнером проекта RT "Россия: 85 приключений"

14:48 03.06.2021 (обновлено: 17:23 03.06.2021)
 
© Фото : Министерство культуры РФГлавный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и министр культуры Ольга Любимова во время подписания соглашения о сотрудничестве в рамках проекта "Россия: 85 приключений"
Главный редактор МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян и министр культуры Ольга Любимова во время подписания соглашения о сотрудничестве в рамках проекта Россия: 85 приключений - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Фото : Министерство культуры РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и министр культуры Ольга Любимова на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта "Россия: 85 приключений", сообщила пресс-служба телеканала.
Отмечается, что проект реализует онлайн-медиа Russia Beyond. Он соберет "коллекцию" приключений, которые можно пережить в каждом из 85 регионов страны. Кроме того, в соцсетях запустят одноименный челлендж — любой желающий сможет пополнить библиотеку рассказом об особенностях своего родного края: от уникальной природы до гастрономических традиций.
"У каждого из нас есть малая родина, о которой хочется рассказывать новым друзьям и знакомым. Наш проект соберет лучшие истории со всей России. Благодарим Министерство культуры за поддержку", — приводятся слова Симоньян.
Минкультуры как генеральный партнер поспособствует продвижению проекта, а также привлечет к участию музеи, концертные площадки и другие культурные организации.
"Во многих регионах страны созданы прекрасные условия для развития внутреннего туризма, а центрами притяжения становятся наши федеральные учреждения культуры с их разнообразными культурно-просветительскими проектами, фестивалями, праздниками, концертами и постановками", — сказала министр.
Проект "Россия: 85 приключений" стартует летом 2021 года. Ролики о приключениях, снятые редакцией, а также лучшие из видео пользователей будут опубликованы в соцсетях и на сайте Russia Beyond. По его завершении выйдет документальный фильм о России.
 
Петербургский международный экономический форумРоссияОльга ЛюбимоваТелеканал RTПетербургский международный экономический форум (фонд)Маргарита СимоньянСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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