https://ria.ru/20210603/problemy-1735350442.html
Россияне назвали главные проблемы в сфере финансов
Россияне назвали главные проблемы в сфере финансов - РИА Новости, 03.06.2021
Россияне назвали главные проблемы в сфере финансов
Важнейшими проблемами в сфере финансов россияне считают высокую инфляцию, которая "съедает" доходы и сбережения, и финансовое мошенничество, поделился с РИА... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T04:40
2021-06-03T04:40
2021-06-03T04:40
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
открытие (банк)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149967/53/1499675399_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_2b2d01fe0b16f5dd16446a020f173d6b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Важнейшими проблемами в сфере финансов россияне считают высокую инфляцию, которая "съедает" доходы и сбережения, и финансовое мошенничество, поделился с РИА Новости результатами исследования банка "Открытие" член правления кредитной организации Александр Пахомов.По данным Росстата, годовая инфляция по итогам апреля замедлилась до 5,3 с мартовских 5,8%.Он отметил, что 29% граждан считают важной для себя финансовой проблемой отсутствие простых инструментов в борьбе с нарушающими права потребителей организациями, 24% - отсутствие достоверной и полной информации по кредитам, 23% - отсутствие достаточной страховой защиты по вкладам. При этом он напомнил, что государство гарантирует в случае отзыва лицензии у банков возврат вкладов и процентов в общей сумме 1,4 миллиона рублей.Еще 22% граждан считают важнейшей проблемой в сфере финансов отсутствие полной информации и высокие риски по инвестиционным продуктам.Одной из острейших проблем россияне считают телефонное и онлайн-мошенничество. По данным "Открытия", 66% граждан в последний год сталкивались с действиями финансовых мошенников, но не пострадали от их действий. Около 8% граждан не только сталкивались с мошенниками, но и потеряли из-за них деньги, а еще 26% опрошенных заявили, что ни они, ни члены их семьи с финансовыми мошенниками в последний год не сталкивались.Кроме того, Пахомов отметил, что отношение россиян к биометрии остается неоднозначным. Так, 20% граждан полностью поддерживают сдачу биометрических данных и считают, что за использованием этой технологии будущее. Еще 37% опрошенных в целом относятся к биометрии положительно, но не видят в ней особых преимуществ для себя. Около 23% респондентов опасаются биометрии из-за рисков утечки данных, а каждый пятый россиянин выступает против биометрии.Банк "Открытие" проводил исследование 24-25 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210602/inflyatsiya-1735294216.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210531/trudoustroystvo-1734871618.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210601/biometriya-1735115464.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/149967/53/1499675399_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_ca508cd6976faea5f5aa80dafd0334bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петербургский международный экономический форум (фонд), открытие (банк), федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Важнейшими проблемами в сфере финансов россияне считают высокую инфляцию, которая "съедает" доходы и сбережения, и финансовое мошенничество, поделился с РИА Новости результатами исследования банка "Открытие" член правления кредитной организации Александр Пахомов.
По данным Росстата
, годовая инфляция по итогам апреля замедлилась до 5,3 с мартовских 5,8%.
"Главной проблемой, связанной с финансами, россияне считают высокую инфляцию, которая обесценивает доходы и снижает доходность сбережений (66%). В топ-3 таких проблем вошли телефонное и онлайн-мошенничество (55%), а также отсутствие простых инструментов правовой защиты и гарантий сохранности средств в случае кибермошенничества (39%)", - рассказал Пахомов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Он отметил, что 29% граждан считают важной для себя финансовой проблемой отсутствие простых инструментов в борьбе с нарушающими права потребителей организациями, 24% - отсутствие достоверной и полной информации по кредитам, 23% - отсутствие достаточной страховой защиты по вкладам. При этом он напомнил, что государство гарантирует в случае отзыва лицензии у банков возврат вкладов и процентов в общей сумме 1,4 миллиона рублей.
Еще 22% граждан считают важнейшей проблемой в сфере финансов отсутствие полной информации и высокие риски по инвестиционным продуктам.
Одной из острейших проблем россияне считают телефонное и онлайн-мошенничество. По данным "Открытия", 66% граждан в последний год сталкивались с действиями финансовых мошенников, но не пострадали от их действий. Около 8% граждан не только сталкивались с мошенниками, но и потеряли из-за них деньги, а еще 26% опрошенных заявили, что ни они, ни члены их семьи с финансовыми мошенниками в последний год не сталкивались.
Кроме того, Пахомов отметил, что отношение россиян к биометрии остается неоднозначным. Так, 20% граждан полностью поддерживают сдачу биометрических данных и считают, что за использованием этой технологии будущее. Еще 37% опрошенных в целом относятся к биометрии положительно, но не видят в ней особых преимуществ для себя. Около 23% респондентов опасаются биометрии из-за рисков утечки данных, а каждый пятый россиянин выступает против биометрии.
Банк "Открытие" проводил исследование 24-25 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ
.