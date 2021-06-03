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Распространение коронавируса
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На Украине открыли запись на прививку от COVID-19 для крымчан
На Украине открыли запись на прививку от COVID-19 для крымчан - РИА Новости, 03.06.2021
На Украине открыли запись на прививку от COVID-19 для крымчан
Украинцы, проживающие на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в Крыму, с четверга могут записаться на вакцинацию от коронавируса, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T16:06
2021-06-03T16:06
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
севастополь
киев
в мире
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КИЕВ, 3 июн – РИА Новости. Украинцы, проживающие на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в Крыму, с четверга могут записаться на вакцинацию от коронавируса, сообщила пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины."Началась запись на прививку против COVID-19 граждан Украины, проживающих на временно оккупированных РФ территориях Донецкой, Луганской областей, АР Крым и Севастополя и относятся к приоритетным группам, вакцинация которых сейчас происходит в Украине (в первую очередь пожилые люди в возрасте 65 лет и старше). Запись происходит по номеру контакт-центра минздрава по вопросам противодействия COVID-19", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, граждане должны сообщить оператору, из какого они населенного пункта, указать свои данные и выбрать наиболее удобный пункт прививки. Оператор запишет на вакцинацию и пришлет СМС-сообщение с уникальным идентификатором. Этот идентификатор также передадут в Госпогранслужбу Украины, чтобы этого гражданина беспрепятственно пропустили на подконтрольные Киеву территории. Как отмечается, для записи на получение второй дозы вакцины необходимо будет снова позвонить в контакт-центр.Согласно сообщению, иммунизация будет проводиться вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech в десяти пунктах прививки на подконтрольных Киеву территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей.Вакцинация на Украине началась 24 февраля. По состоянию на утро 3 июня, с начала прививочной кампании в стране привиты уже 1 076 795 человек.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210428/privivka-1730292586.html
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коронавирус covid-19, россия, севастополь, киев, в мире

На Украине открыли запись на прививку от COVID-19 для крымчан

16:06 03.06.2021
 
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкВакцинация против COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в Ивано-Франковской области Украины
Вакцинация против COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в Ивано-Франковской области Украины - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
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КИЕВ, 3 июн – РИА Новости. Украинцы, проживающие на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в Крыму, с четверга могут записаться на вакцинацию от коронавируса, сообщила пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"Началась запись на прививку против COVID-19 граждан Украины, проживающих на временно оккупированных РФ территориях Донецкой, Луганской областей, АР Крым и Севастополя и относятся к приоритетным группам, вакцинация которых сейчас происходит в Украине (в первую очередь пожилые люди в возрасте 65 лет и старше). Запись происходит по номеру контакт-центра минздрава по вопросам противодействия COVID-19", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, граждане должны сообщить оператору, из какого они населенного пункта, указать свои данные и выбрать наиболее удобный пункт прививки. Оператор запишет на вакцинацию и пришлет СМС-сообщение с уникальным идентификатором. Этот идентификатор также передадут в Госпогранслужбу Украины, чтобы этого гражданина беспрепятственно пропустили на подконтрольные Киеву территории. Как отмечается, для записи на получение второй дозы вакцины необходимо будет снова позвонить в контакт-центр.
Согласно сообщению, иммунизация будет проводиться вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech в десяти пунктах прививки на подконтрольных Киеву территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей.
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Вакцинация на Украине началась 24 февраля. По состоянию на утро 3 июня, с начала прививочной кампании в стране привиты уже 1 076 795 человек.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
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