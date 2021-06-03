https://ria.ru/20210603/prigovor-1735480027.html

Подросток, изнасиловавший и убивший девочку под Воронежем, получил срок

Подросток, изнасиловавший и убивший девочку под Воронежем, получил срок - РИА Новости, 03.06.2021

Подросток, изнасиловавший и убивший девочку под Воронежем, получил срок

Суд в Воронежской области приговорил к девяти годам колонии подростка, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девятилетней... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T17:28

2021-06-03T17:28

2021-06-03T20:26

россия

следственный комитет россии (ск рф)

воронежская область

бобровский район

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Суд в Воронежской области приговорил к девяти годам колонии подростка, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девятилетней девочки, а затем убил ее, сообщает в четверг управление СК РФ по региону.Девятилетняя девочка пропала вечером 25 мая прошлого года в селе 2-е Никольское Бобровского района. Информация о безвестном исчезновении ребенка поступила правоохранителям лишь спустя двое суток, вечером 27 мая. Полураздетое тело ребенка нашли в заброшенном доме по улице Советской в селе 2-е Никольское, по подозрению в убийстве был задержан проживающий по соседству с девочкой 16-летний подросток.После этого подросток спрятал тело ребенка под досками пола, а, спустя некоторое время перепрятал тело в находившийся том доме сундук.В отношении подростка было возбуждено дело по статье "убийство малолетней, совершенное с целью скрыть другое преступление", и двум эпизодам статьи "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Выяснилось, что в июне 2019 года обвиняемый совершил в отношении этой же девочки насильственные действия сексуального характера.На следствии обвиняемый признал вину, в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу."Приговором суда подросток осужден к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - сообщает следствие. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.

https://ria.ru/20210527/blokirovka-1734398150.html

https://ria.ru/20210525/ubiystvo-1733757701.html

россия

воронежская область

бобровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), воронежская область, бобровский район, происшествия