Подросток, изнасиловавший и убивший девочку под Воронежем, получил срок
17:28 03.06.2021 (обновлено: 20:26 03.06.2021)
© Фото : СУСК РФ по воронежской областиПодросток убил девочку в заброшенном доме в Воронежской области
© Фото : СУСК РФ по воронежской области
ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Суд в Воронежской области приговорил к девяти годам колонии подростка, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девятилетней девочки, а затем убил ее, сообщает в четверг управление СК РФ по региону.
Девятилетняя девочка пропала вечером 25 мая прошлого года в селе 2-е Никольское Бобровского района. Информация о безвестном исчезновении ребенка поступила правоохранителям лишь спустя двое суток, вечером 27 мая. Полураздетое тело ребенка нашли в заброшенном доме по улице Советской в селе 2-е Никольское, по подозрению в убийстве был задержан проживающий по соседству с девочкой 16-летний подросток.
© Фото : СУСК РФ по воронежской областиПодросток убил девочку в заброшенном доме в Воронежской области
© Фото : СУСК РФ по воронежской области
Подросток убил девочку в заброшенном доме в Воронежской области
"Установлено, что 25 мая 2020 года около 18 часов 10 минут парень привел ребенка в находившийся на улице Советской данного села заброшенный дом, где совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Опасаясь, что она расскажет кому-либо о случившемся, обвиняемый с целью скрыть совершенное преступление задушил девочку", - говорится в сообщении.
После этого подросток спрятал тело ребенка под досками пола, а, спустя некоторое время перепрятал тело в находившийся том доме сундук.
В отношении подростка было возбуждено дело по статье "убийство малолетней, совершенное с целью скрыть другое преступление", и двум эпизодам статьи "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Выяснилось, что в июне 2019 года обвиняемый совершил в отношении этой же девочки насильственные действия сексуального характера.
На следствии обвиняемый признал вину, в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Приговором суда подросток осужден к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - сообщает следствие. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.
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