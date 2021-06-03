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Евтушенков призвал изменить "правила игры" для бизнеса
Евтушенков призвал изменить "правила игры" для бизнеса - РИА Новости, 03.06.2021
Евтушенков призвал изменить "правила игры" для бизнеса
Правительство должно найти способ скорректировать "правила игры" для бизнеса, заявил РБК крупнейший совладелец АФК "Система" Владимир Евтушенков, комментируя... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T10:38
2021-06-03T10:38
2021-06-03T10:41
михаил мишустин
афк "система"
госдума рф
владимир евтушенков
общество
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Правительство должно найти способ скорректировать "правила игры" для бизнеса, заявил РБК крупнейший совладелец АФК "Система" Владимир Евтушенков, комментируя причины подорожания социально значимых продуктов и "жадность" производителей."Весь бизнес разный, мерить всех под одну гребенку невозможно, — считает совладелец "Системы". Он отметил, что почти все средства АФК направили на развитие или уплату процентов по долгам, тогда как дивиденды компании очень "скромные и не оседают на счетах".Ранее премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2020 год, назвал жадность некоторых производителей и торговых сетей одной из причин роста цен на продукты. С конца декабря правительство разработало комплекс мер из-за удорожания на продовольственном рынке. В их числе — соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Изначально решение принималось до 1 апреля нынешнего года, но впоследствии сроки продлили: для сахара договоренности будут действовать до 1 июня, для масла — до 1 октября.
https://ria.ru/20210514/tseny-1732271518.html
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михаил мишустин, афк "система", госдума рф, владимир евтушенков, общество