Посол в ФРГ: Украина хочет участвовать в переговорах по "Северному потоку — 2"
16:02 03.06.2021 (обновлено: 17:37 03.06.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
БЕРЛИН, 3 июн — РИА Новости. Украина хочет принять участие в обсуждении "Северного потока — 2" вместе с Германией и США, заявил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник изданию Welt.
Ранее глава немецкого МИД Хайко Маас рассказал о ведущихся в Вашингтоне переговорах по газопроводу.
"Поэтому призываем дать нам возможность быть за одним столом переговоров между США и Германией по этому опасному проекту и участвовать в обсуждении", — сказал посол.
По его словам, если Вашингтон и Берлин достигнут соглашения "за счет Украины" — это обернется катастрофой прежде всего для взаимного доверия.
Ранее Белый дом констатировал, что помешать возведению "Северного потока — 2" будет сложно, поскольку он практически достроен. Вашингтон отказался от новых санкций против оператора проекта — Nord Stream 2 AG, объяснив это национальными интересами. Однако затем США ввели ограничительные меры против российских организаций и 13 судов по проекту магистрали. В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
В Москве не раз призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что "Северный поток — 2" выгоден не только России, но и Евросоюзу. Берлин всегда выступал за достройку трубопровода и отвергал односторонние экстерриториальные санкции Вашингтона. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект преследует исключительно экономические цели, а транзит топлива через Украину продолжится в соответствии с заключенными соглашениями.