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Посол в ФРГ: Украина хочет участвовать в переговорах по "Северному потоку — 2"
Посол в ФРГ: Украина хочет участвовать в переговорах по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 03.06.2021
Посол в ФРГ: Украина хочет участвовать в переговорах по "Северному потоку — 2"
Украина хочет принять участие в обсуждении "Северного потока — 2" вместе с Германией и США, заявил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник изданию Welt. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T16:02
2021-06-03T17:37
nord stream 2 ag
welt
балтийское море
хайко маас
евросоюз
киев
россия
матиас крузе
северный поток — 2
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БЕРЛИН, 3 июн — РИА Новости. Украина хочет принять участие в обсуждении "Северного потока — 2" вместе с Германией и США, заявил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник изданию Welt.Ранее глава немецкого МИД Хайко Маас рассказал о ведущихся в Вашингтоне переговорах по газопроводу.Мельник подчеркнул, что строительство магистрали бьет Киев "в самое сердце" в сфере экономики и безопасности.По его словам, если Вашингтон и Берлин достигнут соглашения "за счет Украины" — это обернется катастрофой прежде всего для взаимного доверия.Ранее Белый дом констатировал, что помешать возведению "Северного потока — 2" будет сложно, поскольку он практически достроен. Вашингтон отказался от новых санкций против оператора проекта — Nord Stream 2 AG, объяснив это национальными интересами. Однако затем США ввели ограничительные меры против российских организаций и 13 судов по проекту магистрали. В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. В Москве не раз призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что "Северный поток — 2" выгоден не только России, но и Евросоюзу. Берлин всегда выступал за достройку трубопровода и отвергал односторонние экстерриториальные санкции Вашингтона. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект преследует исключительно экономические цели, а транзит топлива через Украину продолжится в соответствии с заключенными соглашениями.
https://ria.ru/20210603/sanktsii-1735327212.html
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nord stream 2 ag, welt, балтийское море, хайко маас, евросоюз, киев, россия, матиас крузе , северный поток — 2, андрей мельник, газпром, мид германии, александр новак, германия, вашингтон (город), сша, украина, экономика, политика

Посол в ФРГ: Украина хочет участвовать в переговорах по "Северному потоку — 2"

16:02 03.06.2021 (обновлено: 17:37 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 3 июн — РИА Новости. Украина хочет принять участие в обсуждении "Северного потока — 2" вместе с Германией и США, заявил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник изданию Welt.
Ранее глава немецкого МИД Хайко Маас рассказал о ведущихся в Вашингтоне переговорах по газопроводу.
Мельник подчеркнул, что строительство магистрали бьет Киев "в самое сердце" в сфере экономики и безопасности.

"Поэтому призываем дать нам возможность быть за одним столом переговоров между США и Германией по этому опасному проекту и участвовать в обсуждении", — сказал посол.

По его словам, если Вашингтон и Берлин достигнут соглашения "за счет Украины" — это обернется катастрофой прежде всего для взаимного доверия.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
08:00
"Северному потоку — 2" объявлена последняя битва
Ранее Белый дом констатировал, что помешать возведению "Северного потока — 2" будет сложно, поскольку он практически достроен. Вашингтон отказался от новых санкций против оператора проекта — Nord Stream 2 AG, объяснив это национальными интересами. Однако затем США ввели ограничительные меры против российских организаций и 13 судов по проекту магистрали. В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
В Москве не раз призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что "Северный поток — 2" выгоден не только России, но и Евросоюзу. Берлин всегда выступал за достройку трубопровода и отвергал односторонние экстерриториальные санкции Вашингтона. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект преследует исключительно экономические цели, а транзит топлива через Украину продолжится в соответствии с заключенными соглашениями.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
09:43Петербургский международный экономический форум
Новак рассказал, что осталось построить 100 километров "Северного потока — 2"
 
Nord Stream 2 AGWeltБалтийское мореХайко МаасЕвросоюзКиевРоссияМатиас КрузеСеверный поток — 2Андрей МельникГазпромМИД ГерманииАлександр НовакГерманияВашингтон (город)СШАУкраинаЭкономикаПолитика
 
 
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