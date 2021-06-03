https://ria.ru/20210603/potok-1735459911.html

Посол в ФРГ: Украина хочет участвовать в переговорах по "Северному потоку — 2"

Посол в ФРГ: Украина хочет участвовать в переговорах по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 03.06.2021

Посол в ФРГ: Украина хочет участвовать в переговорах по "Северному потоку — 2"

Украина хочет принять участие в обсуждении "Северного потока — 2" вместе с Германией и США, заявил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник изданию Welt. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T16:02

2021-06-03T16:02

2021-06-03T17:37

nord stream 2 ag

welt

балтийское море

хайко маас

евросоюз

киев

россия

матиас крузе

северный поток — 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603754996_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0dd208b50e197975bcd81eef51a7c4d4.jpg

БЕРЛИН, 3 июн — РИА Новости. Украина хочет принять участие в обсуждении "Северного потока — 2" вместе с Германией и США, заявил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник изданию Welt.Ранее глава немецкого МИД Хайко Маас рассказал о ведущихся в Вашингтоне переговорах по газопроводу.Мельник подчеркнул, что строительство магистрали бьет Киев "в самое сердце" в сфере экономики и безопасности.По его словам, если Вашингтон и Берлин достигнут соглашения "за счет Украины" — это обернется катастрофой прежде всего для взаимного доверия.Ранее Белый дом констатировал, что помешать возведению "Северного потока — 2" будет сложно, поскольку он практически достроен. Вашингтон отказался от новых санкций против оператора проекта — Nord Stream 2 AG, объяснив это национальными интересами. Однако затем США ввели ограничительные меры против российских организаций и 13 судов по проекту магистрали. В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. В Москве не раз призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что "Северный поток — 2" выгоден не только России, но и Евросоюзу. Берлин всегда выступал за достройку трубопровода и отвергал односторонние экстерриториальные санкции Вашингтона. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект преследует исключительно экономические цели, а транзит топлива через Украину продолжится в соответствии с заключенными соглашениями.

https://ria.ru/20210603/sanktsii-1735327212.html

https://ria.ru/20210603/gazoprovod-1735365441.html

балтийское море

киев

россия

германия

вашингтон (город)

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

nord stream 2 ag, welt, балтийское море, хайко маас, евросоюз, киев, россия, матиас крузе , северный поток — 2, андрей мельник, газпром, мид германии, александр новак, германия, вашингтон (город), сша, украина, экономика, политика