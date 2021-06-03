https://ria.ru/20210603/potok-1735410805.html

США могут помешать сертификации "Северного потока — 2", заявил Чижов

США могут помешать сертификации "Северного потока — 2", заявил Чижов - РИА Новости, 03.06.2021

США могут помешать сертификации "Северного потока — 2", заявил Чижов

США могут предпринять попытки помешать сертификации газопровода "Северный поток 2", когда строительство будет завершено, но Москва готова к любому развитию... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T12:57

2021-06-03T12:57

2021-06-03T12:57

петербургский международный экономический форум

россия

цены на нефть

nord stream 2 ag

северный поток — 2

петербургский международный экономический форум (фонд)

балтийское море

владимир чижов

евросоюз

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. США могут предпринять попытки помешать сертификации газопровода "Северный поток 2", когда строительство будет завершено, но Москва готова к любому развитию событий, заявил РИА Новости постпред России при ЕС Владимир Чижов."Смысл позиции США в том, что строительство остановить невозможно. Но за строительством наступает период сертификации, вот тут они могут какие-то ещё палки в колёса вставить", - сказал Чижов в кулуарах ПМЭФ."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210603/gazoprovod-1735365441.html

https://ria.ru/20210603/sanktsii-1735327212.html

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балтийское море

сша

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россия, цены на нефть, nord stream 2 ag, северный поток — 2, петербургский международный экономический форум (фонд), балтийское море, владимир чижов, евросоюз, сша, экономика