https://ria.ru/20210603/potok-1735348280.html

США сообщили об обсуждении "Северного потока — 2" с немецкими экспертами

США сообщили об обсуждении "Северного потока — 2" с немецкими экспертами - РИА Новости, 03.06.2021

США сообщили об обсуждении "Северного потока — 2" с немецкими экспертами

Эксперты из США и Германии обсудили беспокойство Вашингтона в отношении "Северного потока — 2", сообщил Белый дом. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T02:17

2021-06-03T02:17

2021-06-03T11:25

россия

морская спасательная служба

nord stream 2 ag

северный поток — 2

балтийское море

евросоюз

германия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. Эксперты из США и Германии обсудили беспокойство Вашингтона в отношении "Северного потока — 2", сообщил Белый дом.Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода теперь сложно, поскольку он практически достроен.Штаты 20 мая заявили, что отказались от новых санкций против компании Nord Stream 2 AG, реализующей российский проект, объяснив это национальными интересами США. Однако затем Вашингтон ввел ограничительные меры против российских организаций и 13 судов по проекту газопровода. В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210602/germaniya-1735299562.html

россия

балтийское море

германия

сша

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россия, морская спасательная служба, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, евросоюз, германия, сша, в мире