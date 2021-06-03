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США сообщили об обсуждении "Северного потока — 2" с немецкими экспертами
США сообщили об обсуждении "Северного потока — 2" с немецкими экспертами - РИА Новости, 03.06.2021
США сообщили об обсуждении "Северного потока — 2" с немецкими экспертами
Эксперты из США и Германии обсудили беспокойство Вашингтона в отношении "Северного потока — 2", сообщил Белый дом. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T02:17
2021-06-03T11:25
россия
морская спасательная служба
nord stream 2 ag
северный поток — 2
балтийское море
евросоюз
германия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. Эксперты из США и Германии обсудили беспокойство Вашингтона в отношении "Северного потока — 2", сообщил Белый дом.Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода теперь сложно, поскольку он практически достроен.Штаты 20 мая заявили, что отказались от новых санкций против компании Nord Stream 2 AG, реализующей российский проект, объяснив это национальными интересами США. Однако затем Вашингтон ввел ограничительные меры против российских организаций и 13 судов по проекту газопровода. В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20210602/germaniya-1735299562.html
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россия, морская спасательная служба, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, евросоюз, германия, сша, в мире

США сообщили об обсуждении "Северного потока — 2" с немецкими экспертами

02:17 03.06.2021 (обновлено: 11:25 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСпециалист работает на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Специалист работает на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. Эксперты из США и Германии обсудили беспокойство Вашингтона в отношении "Северного потока — 2", сообщил Белый дом.

"Правительственные эксперты с обеих сторон обсудили трубопровод "Северный поток — 2" и обеспокоенности по поводу рисков, которыми он угрожает украинской и европейской энергобезопасности", — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации президента США.

Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода теперь сложно, поскольку он практически достроен.
Штаты 20 мая заявили, что отказались от новых санкций против компании Nord Stream 2 AG, реализующей российский проект, объяснив это национальными интересами США. Однако затем Вашингтон ввел ограничительные меры против российских организаций и 13 судов по проекту газопровода. В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.
Специалист работает на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
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РоссияМорская спасательная службаNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Балтийское мореЕвросоюзГерманияСШАВ мире
 
 
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