https://ria.ru/20210603/popova-1735504592.html

Анна Попова: ни одна инфекция не должна быть критически опасна

Анна Попова: ни одна инфекция не должна быть критически опасна - РИА Новости, 03.06.2021

Анна Попова: ни одна инфекция не должна быть критически опасна

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме рассказала о ходе вакцинации от коронавируса в... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T19:10

2021-06-03T19:10

2021-06-03T19:10

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

интервью

общество

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме рассказала о ходе вакцинации от коронавируса в России и эпидемиологической ситуации в стране, о том, действительно ли коронавирус мог иметь искусственную природу происхождения, и насколько готова была Россия к пандемии, а также об угрозе "черной плесени" и переходе вируса гриппа птиц на человека. Беседовала Людмила Белоножко.– Анна Юрьевна, как оцениваете эпидемиологическую ситуацию в России на сегодняшний день? Как идет вакцинация от коронавируса в стране?– Мы сегодня значительно отличаемся от многих стран. Ситуация у нас сегодня стабильная, но остается напряженной. Ежедневные выявления достаточно высоки, хотя у нас и темпы охвата тестирования растут, и это правда. У нас определенные темпы вакцинации растут. Это, безусловно, даст свой результат, но до этого момента нужно обязательно соблюдать все правила – маски, социальная дистанция, чистые руки, чистые гаджеты. Ну и конечно же, если мы чувствуем себя плохо, не нужно ходить в рабочий коллектив. Не надо ставить под удар здоровье окружающих.– Анна Юрьевна, готовы ли мы были к приходу коронавируса? Ждали ли мы пандемию?– Я думаю, что никто из моих коллег не ждал, что мы столкнемся с таким вирусом. Мы готовились, но не ждали. Мы прекрасно понимали, что это будет, и на каждом экономическом форуме в РФ в течение последних трех лет мы говорили об этом. Вопросы биологической безопасности были. Весь мир к этому готовился, вспомните, мы говорили о вирусе X, что он придет, вот он пришел.Только за этот год у нас 2 вируса гриппа животных, в частности птиц, которые стали заражать человека. Один из них описан был нашими учеными центра "Вектор" в феврале – это вирус H5N8, с которым мы давно знакомы, но который пока не имел возможности преодолеть межвидовой барьер, и вот это случилось. Второй случай описан на этой неделе нашими китайскими коллегами – H10N3, человек заболел птичьим гриппом.И если мы в случае с коронавирусом имеем респираторную инфекцию, которая имеет инкубацию 14 дней, то есть неспешное развитие и не самую высокую контагиозность, то в случае с гриппом ситуация иная – инкубация от нескольких часов. Основная наша задача сегодня – извлечь все уроки, подготовиться так, чтобы ни одна инфекция не была для нас критически опасной.– А что можно сказать о происхождении коронавируса? Обсуждается, что вирус мог быть создан искусственно.– Мы смотрим, что публикуется, пока ничего такого, что показало бы абсолютную убедительность данных, не опубликовано.– Черная плесень. Стоит ли нам ее опасаться?– Черная плесень, любой инфекционный агент опасен всегда, все зависит от того, в каком состоянии наш иммунитет. Высокая влажность и высокая температура – это не нечто необычное, но в условиях поражения иммунитета, вызванных ковидом, а иногда тактикой, которую выбирают, может привести к тому, что присоединение вторичной инфекции будет вот таким критичным, как в Индии, поэтому соблюдение всех правил – антисептики, маски крайне важны.

https://ria.ru/20210603/koronavirus-1735464264.html

https://ria.ru/20210603/vaktsinatsiya-1735422989.html

https://ria.ru/20210529/dokazatelstva-1734732254.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), интервью, общество