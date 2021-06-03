https://ria.ru/20210603/popova-1735390911.html
Мир будет жить по другим правилам после пандемии, заявила Попова
Мир будет жить по другим правилам после пандемии, заявила Попова - РИА Новости, 03.06.2021
Мир будет жить по другим правилам после пандемии, заявила Попова
Мир будет жить и развиваться после пандемии коронавируса, но по другим правилам, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T11:48
2021-06-03T11:48
2021-06-03T11:48
петербургский международный экономический форум
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
петербургский международный экономический форум (фонд)
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мир будет жить и развиваться после пандемии коронавируса, но по другим правилам, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова."Все будет жить и развиваться, я в этом абсолютно уверена. Наверное, по другим правилам. И мы эти правила должны будем принять, не отказываться от них", - рассказала Попова на ПМЭФ.Текущая задача состоит в том, чтобы следующая пандемия не имела таких последствий, а принятие мер не заняло два года, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210603/koronavirus-1735387523.html
https://ria.ru/20210602/novosti-1735247322.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, петербургский международный экономический форум (фонд), анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)