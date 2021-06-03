https://ria.ru/20210603/polsha-1735445909.html

Польша заявила о готовности стать площадкой для переговоров по Донбассу

Польша заявила о готовности стать площадкой для переговоров по Донбассу - РИА Новости, 03.06.2021

Польша заявила о готовности стать площадкой для переговоров по Донбассу

Польша готова стать площадкой для переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, Запад и РФ могут договорится об отмене... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T15:02

2021-06-03T15:02

2021-06-03T15:02

алексей резников

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

леонид кравчук

польша

оон

украина

в мире

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КИЕВ, 3 июн – РИА Новости. Польша готова стать площадкой для переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, Запад и РФ могут договорится об отмене визовых санкций для этого, заявил в четверг посол Польши на Украине Бартош Цихоцки.Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что переговоры могут быть перенесены из Минска в ряд стран, в том числе в Польшу. Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников также заявлял, что Киев не будет отправлять членов своей делегации в контактной группе в Минск. По его словам, для продолжения переговорного процесса нужно "искать другую страну, другой город".При этом он уточнил, что не знает, рассматривается ли Варшава как новая площадка для переговоров по Донбассу, по его словам, о такой инициативе узнал из заявлений Кравчука.Как заявила ранее пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь, решение о смене места проведения переговоров контактной группы по Донбассу в случае необходимости будет принято консенсусом всех пяти делегаций в контактной группе. В свою очередь депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Максим Кныш заявил, что Киев, предлагая сменить переговорную площадку, пытается затянуть время в вопросе выполнения минских соглашений.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210601/kravchuk-1735170985.html

https://ria.ru/20210524/referendum-1733608352.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

польша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей резников, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид кравчук, польша, оон, украина, в мире