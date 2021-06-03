https://ria.ru/20210603/pmef-1735438686.html

Белоусов рассказал о пользе санкций США

Белоусов рассказал о пользе санкций США - РИА Новости, 03.06.2021

Белоусов рассказал о пользе санкций США

Санкции США в отношении РФ нанесли определенный урон экономике страны, но при этом стимулировали развитие наиболее важных отраслей, а также позволили... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T14:37

2021-06-03T14:37

2021-06-03T14:39

петербургский международный экономический форум

россия

санкции

петербургский международный экономический форум (фонд)

андрей белоусов

сша

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Санкции США в отношении РФ нанесли определенный урон экономике страны, но при этом стимулировали развитие наиболее важных отраслей, а также позволили существенно снизить корпоративный внешний долг, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в рамках сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Вторая тенденция - это то, что мы резко сократили внешний долг, это касается корпоративного долга. Зависимость страны от внешнего долга сегодня примерно в 2 раза ниже, чем в 2014 году", - добавил он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/frantsiya-1735428650.html

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россия, санкции, петербургский международный экономический форум (фонд), андрей белоусов, сша, экономика