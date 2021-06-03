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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/pmef-1735438686.html
Белоусов рассказал о пользе санкций США
Белоусов рассказал о пользе санкций США - РИА Новости, 03.06.2021
Белоусов рассказал о пользе санкций США
Санкции США в отношении РФ нанесли определенный урон экономике страны, но при этом стимулировали развитие наиболее важных отраслей, а также позволили... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T14:37
2021-06-03T14:39
петербургский международный экономический форум
россия
санкции
петербургский международный экономический форум (фонд)
андрей белоусов
сша
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Санкции США в отношении РФ нанесли определенный урон экономике страны, но при этом стимулировали развитие наиболее важных отраслей, а также позволили существенно снизить корпоративный внешний долг, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в рамках сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Вторая тенденция - это то, что мы резко сократили внешний долг, это касается корпоративного долга. Зависимость страны от внешнего долга сегодня примерно в 2 раза ниже, чем в 2014 году", - добавил он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, санкции, петербургский международный экономический форум (фонд), андрей белоусов, сша, экономика

Белоусов рассказал о пользе санкций США

14:37 03.06.2021 (обновлено: 14:39 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Санкции США в отношении РФ нанесли определенный урон экономике страны, но при этом стимулировали развитие наиболее важных отраслей, а также позволили существенно снизить корпоративный внешний долг, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в рамках сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Конечно, американские санкции нанесли определенный урон, но они породили две тенденции. Первая - мы создали запасы прочности по всем наиболее важным направлениям в российской экономике, это касается и промышленности, сельского хозяйства, где мы практически полностью перешли на самообеспечение", - сказал Белоусов, выступая в четверг на сессии, приуроченной к открытию форума.
"Вторая тенденция - это то, что мы резко сократили внешний долг, это касается корпоративного долга. Зависимость страны от внешнего долга сегодня примерно в 2 раза ниже, чем в 2014 году", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Вчера, 14:01Петербургский международный экономический форум
Французский бизнес рассказал о проблемах из-за санкций США против России
 
Петербургский международный экономический форумРоссияСанкцииПетербургский международный экономический форум (фонд)Андрей БелоусовСШАЭкономика
 
 
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