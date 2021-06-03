Белоусов рассказал о пользе санкций США
14:37 03.06.2021 (обновлено: 14:39 03.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Санкции США в отношении РФ нанесли определенный урон экономике страны, но при этом стимулировали развитие наиболее важных отраслей, а также позволили существенно снизить корпоративный внешний долг, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в рамках сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Конечно, американские санкции нанесли определенный урон, но они породили две тенденции. Первая - мы создали запасы прочности по всем наиболее важным направлениям в российской экономике, это касается и промышленности, сельского хозяйства, где мы практически полностью перешли на самообеспечение", - сказал Белоусов, выступая в четверг на сессии, приуроченной к открытию форума.
"Вторая тенденция - это то, что мы резко сократили внешний долг, это касается корпоративного долга. Зависимость страны от внешнего долга сегодня примерно в 2 раза ниже, чем в 2014 году", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.