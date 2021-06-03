https://ria.ru/20210603/pmef-1735389298.html

"Северный поток — 2" не угрожает экологии и будет достроен, заявил Иванов

"Северный поток — 2" не угрожает экологии и будет достроен, заявил Иванов - РИА Новости, 03.06.2021

"Северный поток — 2" не угрожает экологии и будет достроен, заявил Иванов

Проект "Северный поток — 2" не угрожает экологии, хотя утверждать будут обратное, это не помешает планам по его достройке, заявил спецпредставитель президента... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T11:42

2021-06-03T11:42

2021-06-03T12:54

петербургский международный экономический форум

россия

северный поток — 2

петербургский международный экономический форум (фонд)

сергей иванов (политик)

германия

в мире

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Проект "Северный поток — 2" не угрожает экологии, хотя утверждать будут обратное, это не помешает планам по его достройке, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.Немецкие экологи из организации Deutsche Umwelthilfe ранее заявили, что подали заявку в Федеральное морское и гидрографическое агентство ФРГ (BSH) с просьбой отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию "Северного потока — 2" в связи с защитой климата. Согласно требованиям DUH, строительство должно быть остановлено на некоторое время для проведения проверки на соответствие проекта "климатическим целям". В пресс-службе BSH РИА Новости заявили, что этот запрос не приведет к автоматической остановке строительных работ на "Северном потоке — 2"."Конечно, не угрожает. Но будут говорить, что угрожают", - сказал Иванов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах ПМЭФ-2021.По его словам, жалоба немецких экологов не помешает строительству."Нет, не помешает", - сказал спецпредставитель президента РФ.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/gazoprovod-1735365441.html

https://ria.ru/20210602/novosti-1735247322.html

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россия, северный поток — 2, петербургский международный экономический форум (фонд), сергей иванов (политик), германия, в мире, экономика