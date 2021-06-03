"Северный поток — 2" не угрожает экологии и будет достроен, заявил Иванов
11:42 03.06.2021 (обновлено: 12:54 03.06.2021)
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель Попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Проект "Северный поток — 2" не угрожает экологии, хотя утверждать будут обратное, это не помешает планам по его достройке, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Немецкие экологи из организации Deutsche Umwelthilfe ранее заявили, что подали заявку в Федеральное морское и гидрографическое агентство ФРГ (BSH) с просьбой отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию "Северного потока — 2" в связи с защитой климата. Согласно требованиям DUH, строительство должно быть остановлено на некоторое время для проведения проверки на соответствие проекта "климатическим целям". В пресс-службе BSH РИА Новости заявили, что этот запрос не приведет к автоматической остановке строительных работ на "Северном потоке — 2".
"Конечно, не угрожает. Но будут говорить, что угрожают", - сказал Иванов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах ПМЭФ-2021.
По его словам, жалоба немецких экологов не помешает строительству.
"Нет, не помешает", - сказал спецпредставитель президента РФ.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.