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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/pmef-1735389298.html
"Северный поток — 2" не угрожает экологии и будет достроен, заявил Иванов
"Северный поток — 2" не угрожает экологии и будет достроен, заявил Иванов - РИА Новости, 03.06.2021
"Северный поток — 2" не угрожает экологии и будет достроен, заявил Иванов
Проект "Северный поток — 2" не угрожает экологии, хотя утверждать будут обратное, это не помешает планам по его достройке, заявил спецпредставитель президента... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T11:42
2021-06-03T12:54
петербургский международный экономический форум
россия
северный поток — 2
петербургский международный экономический форум (фонд)
сергей иванов (политик)
германия
в мире
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Проект "Северный поток — 2" не угрожает экологии, хотя утверждать будут обратное, это не помешает планам по его достройке, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.Немецкие экологи из организации Deutsche Umwelthilfe ранее заявили, что подали заявку в Федеральное морское и гидрографическое агентство ФРГ (BSH) с просьбой отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию "Северного потока — 2" в связи с защитой климата. Согласно требованиям DUH, строительство должно быть остановлено на некоторое время для проведения проверки на соответствие проекта "климатическим целям". В пресс-службе BSH РИА Новости заявили, что этот запрос не приведет к автоматической остановке строительных работ на "Северном потоке — 2"."Конечно, не угрожает. Но будут говорить, что угрожают", - сказал Иванов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах ПМЭФ-2021.По его словам, жалоба немецких экологов не помешает строительству."Нет, не помешает", - сказал спецпредставитель президента РФ.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210603/gazoprovod-1735365441.html
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россия, северный поток — 2, петербургский международный экономический форум (фонд), сергей иванов (политик), германия, в мире, экономика

"Северный поток — 2" не угрожает экологии и будет достроен, заявил Иванов

11:42 03.06.2021 (обновлено: 12:54 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель Попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель Попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Проект "Северный поток — 2" не угрожает экологии, хотя утверждать будут обратное, это не помешает планам по его достройке, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Немецкие экологи из организации Deutsche Umwelthilfe ранее заявили, что подали заявку в Федеральное морское и гидрографическое агентство ФРГ (BSH) с просьбой отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию "Северного потока — 2" в связи с защитой климата. Согласно требованиям DUH, строительство должно быть остановлено на некоторое время для проведения проверки на соответствие проекта "климатическим целям". В пресс-службе BSH РИА Новости заявили, что этот запрос не приведет к автоматической остановке строительных работ на "Северном потоке — 2".
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
09:43Петербургский международный экономический форум
Новак рассказал, что осталось построить 100 километров "Северного потока — 2"
"Конечно, не угрожает. Но будут говорить, что угрожают", - сказал Иванов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах ПМЭФ-2021.
По его словам, жалоба немецких экологов не помешает строительству.
"Нет, не помешает", - сказал спецпредставитель президента РФ.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Страница информационного агентства РИА Новости в социальной сети Facebook - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
Вчера, 13:49Петербургский международный экономический форум
РИА Новости выпустило специальную ленту новостей к ПМЭФ
 
Петербургский международный экономический форумРоссияСеверный поток — 2Петербургский международный экономический форум (фонд)Сергей Иванов (политик)ГерманияВ миреЭкономика
 
 
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