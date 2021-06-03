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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/pmef-1735381490.html
Сессия ПМЭФ "Борьба за цифровой суверенитет" с Маргаритой Симоньян. Прямая трансляция
Сессия ПМЭФ "Борьба за цифровой суверенитет" с Маргаритой Симоньян. Прямая трансляция - РИА Новости, 03.06.2021
Сессия ПМЭФ "Борьба за цифровой суверенитет" с Маргаритой Симоньян. Прямая трансляция
На полях Петербургского международного экономического форума проходит сессия "Борьба за цифровой суверенитет. Как сохранить единое информационное... РИА Новости, 03.06.2021
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На полях Петербургского международного экономического форума проходит сессия "Борьба за цифровой суверенитет. Как сохранить единое информационное пространство?".В числе участников — главный редактор медиагруппы "Россия сегодня", международного информагентства Sputnik Маргарита Симоньян, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, генеральный директор АО "Газпром-медиа Холдинг" Александр Жаров, представитель МИД Мария Захарова и гендиректор Международной ассоциации новостных медиа Эрл Дж. Уилкинсон.
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LIVE: Борьба за цифровой суверенитет. Как сохранить единое информационное пространство?
LIVE: Борьба за цифровой суверенитет. Как сохранить единое информационное пространство?
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маргарита симоньян, видео, роман бабаян, андрей кондрашов, газпром-медиа холдинг, вгтрк, александр жаров
Сессия ПМЭФ "Борьба за цифровой суверенитет" с Маргаритой Симоньян. Прямая трансляция
На полях Петербургского международного экономического форума проходит сессия "Борьба за цифровой суверенитет. Как сохранить единое информационное пространство?".
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Сессия ПМЭФ "Борьба за цифровой суверенитет" с Маргаритой Симоньян. Прямая трансляция

15:02 03.06.2021 (обновлено: 20:01 03.06.2021)
 
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На полях Петербургского международного экономического форума проходит сессия "Борьба за цифровой суверенитет. Как сохранить единое информационное пространство?".
В числе участников — главный редактор медиагруппы "Россия сегодня", международного информагентства Sputnik Маргарита Симоньян, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, генеральный директор АО "Газпром-медиа Холдинг" Александр Жаров, представитель МИД Мария Захарова и гендиректор Международной ассоциации новостных медиа Эрл Дж. Уилкинсон.
 
Петербургский международный экономический форумМаргарита СимоньянРоман БабаянАндрей КондрашовГазпром-Медиа ХолдингВГТРКАлександр Жаров
 
 
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