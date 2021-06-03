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Сессия ПМЭФ "Борьба за цифровой суверенитет" с Маргаритой Симоньян. Прямая трансляция

Сессия ПМЭФ "Борьба за цифровой суверенитет" с Маргаритой Симоньян. Прямая трансляция - РИА Новости, 03.06.2021

Сессия ПМЭФ "Борьба за цифровой суверенитет" с Маргаритой Симоньян. Прямая трансляция

На полях Петербургского международного экономического форума проходит сессия "Борьба за цифровой суверенитет. Как сохранить единое информационное... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T15:02

2021-06-03T15:02

2021-06-03T20:01

маргарита симоньян

петербургский международный экономический форум

роман бабаян

андрей кондрашов

газпром-медиа холдинг

вгтрк

александр жаров

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На полях Петербургского международного экономического форума проходит сессия "Борьба за цифровой суверенитет. Как сохранить единое информационное пространство?".В числе участников — главный редактор медиагруппы "Россия сегодня", международного информагентства Sputnik Маргарита Симоньян, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, генеральный директор АО "Газпром-медиа Холдинг" Александр Жаров, представитель МИД Мария Захарова и гендиректор Международной ассоциации новостных медиа Эрл Дж. Уилкинсон.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Борьба за цифровой суверенитет. Как сохранить единое информационное пространство? LIVE: Борьба за цифровой суверенитет. Как сохранить единое информационное пространство? 2021-06-03T15:02 true PT1S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маргарита симоньян, видео, роман бабаян, андрей кондрашов, газпром-медиа холдинг, вгтрк, александр жаров