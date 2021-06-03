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Сессия ПМЭФ "Борьба за цифровой суверенитет" с Маргаритой Симоньян. Прямая трансляция
Сессия ПМЭФ "Борьба за цифровой суверенитет" с Маргаритой Симоньян. Прямая трансляция - РИА Новости, 03.06.2021
Сессия ПМЭФ "Борьба за цифровой суверенитет" с Маргаритой Симоньян. Прямая трансляция
На полях Петербургского международного экономического форума проходит сессия "Борьба за цифровой суверенитет. Как сохранить единое информационное... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T15:02
2021-06-03T15:02
2021-06-03T20:01
маргарита симоньян
петербургский международный экономический форум
роман бабаян
андрей кондрашов
газпром-медиа холдинг
вгтрк
александр жаров
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На полях Петербургского международного экономического форума проходит сессия "Борьба за цифровой суверенитет. Как сохранить единое информационное пространство?".В числе участников — главный редактор медиагруппы "Россия сегодня", международного информагентства Sputnik Маргарита Симоньян, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, генеральный директор АО "Газпром-медиа Холдинг" Александр Жаров, представитель МИД Мария Захарова и гендиректор Международной ассоциации новостных медиа Эрл Дж. Уилкинсон.
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LIVE: Борьба за цифровой суверенитет. Как сохранить единое информационное пространство?
LIVE: Борьба за цифровой суверенитет. Как сохранить единое информационное пространство?
2021-06-03T15:02
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РИА Новости
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маргарита симоньян, видео, роман бабаян, андрей кондрашов, газпром-медиа холдинг, вгтрк, александр жаров