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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/plesen-1735434692.html
Попова рассказала, когда опасна "черная плесень"
Попова рассказала, когда опасна "черная плесень" - РИА Новости, 03.06.2021
Попова рассказала, когда опасна "черная плесень"
Черная плесень, как и любой другой инфекционный агент, опасна при ослабленном иммунитете, в условиях пандемии крайне важно соблюдать правила профилактики... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T14:20
2021-06-03T16:39
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
индия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Черная плесень, как и любой другой инфекционный агент, опасна при ослабленном иммунитете, в условиях пандемии крайне важно соблюдать правила профилактики распространения вируса, чтобы не было такой ситуации, как в Индии, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.Мукормикоз, или "черная плесень" - это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для людей, больных диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности с коронавирусом."Черная плесень, любой инфекционный агент опасен всегда. Все зависит от того, в каком состоянии наш иммунитет. Высокая влажность и высокая температура - это не нечто необычное, но в условиях поражения иммунитета, вызванных ковидом, а иногда тактикой, которую выбирают, может привести к тому, что присоединение вторичной инфекции будет вот таким критичным, как в Индии. Поэтому соблюдение всех правил – антисептики, маски крайне важны",- сказала Попова на полях Петербургского международного экономического форума."На сегодняшний день наши учёные внимательно следят за развитием ситуации. В РФ в силу климатических условий и позитивных особенностей оказания медицинской помощи, стационарной, амбулаторной, мы таких угроз распространения не видим",- сообщила Попова.Она подчеркнула, что Россия при необходимости готова оказать помощь коллегам из других стран в борьбе с черной плесенью.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210531/gribki-1734657198.html
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россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), петербургский международный экономический форум (фонд), индия

Попова рассказала, когда опасна "черная плесень"

14:20 03.06.2021 (обновлено: 16:39 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова во время презентации мобильного приложения "Путешествую без COVID-19"
 Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова во время презентации мобильного приложения Путешествую без COVID-19 - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Черная плесень, как и любой другой инфекционный агент, опасна при ослабленном иммунитете, в условиях пандемии крайне важно соблюдать правила профилактики распространения вируса, чтобы не было такой ситуации, как в Индии, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Мукормикоз, или "черная плесень" - это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для людей, больных диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности с коронавирусом.
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"Черная плесень, любой инфекционный агент опасен всегда. Все зависит от того, в каком состоянии наш иммунитет. Высокая влажность и высокая температура - это не нечто необычное, но в условиях поражения иммунитета, вызванных ковидом, а иногда тактикой, которую выбирают, может привести к тому, что присоединение вторичной инфекции будет вот таким критичным, как в Индии. Поэтому соблюдение всех правил – антисептики, маски крайне важны",- сказала Попова на полях Петербургского международного экономического форума.
"На сегодняшний день наши учёные внимательно следят за развитием ситуации. В РФ в силу климатических условий и позитивных особенностей оказания медицинской помощи, стационарной, амбулаторной, мы таких угроз распространения не видим",- сообщила Попова.
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Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Петербургский международный экономический форумРоссияАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Петербургский международный экономический форум (фонд)Индия
 
 
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