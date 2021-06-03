https://ria.ru/20210603/penza-1735470516.html

"Русмолко" реализует четыре крупных инвестпроекта в Пензенской области

"Русмолко" реализует четыре крупных инвестпроекта в Пензенской области - РИА Новости, 03.06.2021

"Русмолко" реализует четыре крупных инвестпроекта в Пензенской области

"Русская молочная компания" ("Русмолко", дочерняя компания сингапурской Olam International) построит две фермы и создаст оросительные системы с использованием... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T16:41

2021-06-03T16:41

2021-06-03T16:41

пензенская область

россия

олег мельниченко

петербургский международный экономический форум (фонд)

сердобский район

экономика

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ПЕНЗА, 3 июн - РИА Новости. "Русская молочная компания" ("Русмолко", дочерняя компания сингапурской Olam International) построит две фермы и создаст оросительные системы с использованием сточных вод животноводческих комплексов в Пензенской области, сообщила пресс-служба правительства региона.Врио губернатора Олег Мельниченко и генеральный директор ООО "УК "Русмолко" Суманта Кумар Де в четверг на площадке Петербургского международного экономического форума подписали протокол о намерениях по взаимному сотрудничеству, предусматривающий реализацию четырех сельскохозяйственных проектов в Пензенской области."В частности, в Сердобском районе запланировано расширение молочно-товарного комплекса с 5200 до 7200 дойных коров. В Наровчатском - строительство производственных объектов для выращивания около 3 тысяч голов молодняка, а также создание в названных районах оросительных систем с использованием сточных вод животноводческих комплексов", - говорится в сообщении.Уточняется, что согласно долгосрочной инвестиционной стратегии, "Русмолко" параллельно развивает молочное животноводство, растениеводство, семеноводство. По данным пресс-службы, за 13 лет работы компания инвестировала в экономику Пензенской области более 28 миллиардов рублей."Расширение комплексов и увеличение производства молока - это укрепление инвестиционного потенциала, новые возможности перерабатывающей промышленности, рабочие места для сельских жителей. В рамках своих полномочий мы продолжим оказывать поддержку этим проектам", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.В ответ Суманта Кумар Де поблагодарил врио губернатора за конструктивный диалог."Я чувствовал уверенность в будущем инвестиций в Пензенскую область… Мы готовы работать плечом к плечу, рука об руку над улучшением экономической ситуации в регионе, над созданием новых рабочих мест и улучшением социального положения. Думаю, что с вашей помощью все это станет возможным", - цитирует слова Суманты Кумар Де пресс-служба."Русская молочная компания" ("Русмолко") - один из ведущих производителей молока в РФ и крупнейший - в Пензенской области. Под управлением компании находятся свыше 150 тысяч гектаров земли. "Русмолко" развивает три направления: молочное животноводство, растениеводство и семеноводство. В январе 2012 года сингапурская Olam International приобрела 75% долю в "Русмолко", а в 2019 году увеличила свою долю до 100%.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210531/sud-1735013282.html

https://ria.ru/20210525/prompark-1733881425.html

https://ria.ru/20210521/penza-1733382672.html

россия

сердобский район

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россия, олег мельниченко, петербургский международный экономический форум (фонд), сердобский район, экономика