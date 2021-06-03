https://ria.ru/20210603/pensiya-1735349846.html
Депутат Госдумы Милонов предложил лишить пенсии одну категорию россиян
Депутат Госдумы Милонов предложил лишить пенсии одну категорию россиян - РИА Новости, 03.06.2021
Депутат Госдумы Милонов предложил лишить пенсии одну категорию россиян
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" о необходимости ввести ограничения для россиян, занимающихся коллекторской... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T03:48
2021-06-03T03:48
2021-06-03T13:04
россия
виталий милонов
госдума рф
общество
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Депутат Госдумы предложил лишить пенсии одну из категорий россиян
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" о необходимости ввести ограничения для россиян, занимающихся коллекторской деятельностью. Он предложил лишить их пенсии, а также на законодательном уровне запретить занимать любую должность.Милонов также предложил запретить коллекторам "называть себя гражданином".
https://ria.ru/20210513/gosduma-1732121713.html
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