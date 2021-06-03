https://ria.ru/20210603/oorta-1735453457.html

Астрономы раскрыли тайну образования облака Оорта

Астрономы раскрыли тайну образования облака Оорта - РИА Новости, 03.06.2021

Астрономы раскрыли тайну образования облака Оорта

Нидерландские астрофизики построили первую математическую модель образования облака Оорта. Результаты показывают, что оно сложено как обломками материала... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T15:40

2021-06-03T15:40

2021-06-03T16:23

наука

астрофизика

кометы

космос - риа наука

нидерланды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735432620_0:234:1158:885_1920x0_80_0_0_4c078a4825bd6bad77a3a005f79b57eb.jpg

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Нидерландские астрофизики построили первую математическую модель образования облака Оорта. Результаты показывают, что оно сложено как обломками материала протопленатарного газово-пылевого диска, из которого сформировалась Солнечная система, так и объектами, захваченными от других звезд. Статью с результатами исследования подготовили для публикации в журнале Astronomy & Astrophysics и разместили на сервере препринтов arXiv.org.Облако Оорта — гипотетическая сферическая область на окраине Солнечной системы, содержащая миллиарды кометоподобных объектов. Хотя подтвержденных прямых наблюдений нет, многие косвенные факты указывают на ее существование. Наличие облака обосновал в 1950 году голландский астроном Ян Хендрик Оорт, который доказал, что отсюда начинают свой путь все долгопериодические кометы, обладающие вытянутыми орбитами. Они и служат единственными источниками информации об этой пограничной области Солнечной системы.Исследователи из Лейденской обсерватории впервые объединили вместе информацию по всем отдельным событиям, связанным с облаком Оорта, и построили модель его формирования в течение первых ста миллионов лет после образования Солнечной системы около 4,6 миллиарда лет назад. Для создания полной модели авторы применили прием, при котором окончательный результат каждого предыдущего события был принят в качестве отправной точки для последующего.Согласно результатам моделирования, кометоподобные объекты в облаке Оорта имеют два источника происхождения. Часть из них — это астероиды и обломки протопланет, выброшенные из центральных частей Солнечной системы под воздействием больших планет — Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Те обломки, которые были отброшены не наружу, а внутрь системы, сейчас находятся в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Исследователи считают, что основная масса материала в облаке Оорта (около 70 процентов) происходит из области околозвездного диска, которая находилась в интервале между 15 и 35 астрономическими единицами от Солнца, — недалеко от текущего местоположения ледяных гигантов Урана и Нептуна и группы астероидов-кентавров, расположенной между орбитами Юпитера и Нептуна.Другая часть объектов облака Оорта, по мнению лейденских астрономов, происходит из систем соседних звезд, которых поблизости было множество в момент зарождения Солнечной системы."С помощью наших расчетов мы показываем, что облако Оорта возникло как будто в результате некоего космического заговора, — приводятся в пресс-релизе Лейденской обсерватории слова первого автора статьи, астронома и эксперта по моделированию Саймона Портегиса Цварта (Simon Portegies Zwart). — Для его образования нужны разнообразные взаимодействия и правильная хореография каждого процесса. Но оно логично объясняется историей звезд. Так что, хотя облако Оорта и имеет сложную форму, оно, скорее всего, не уникально".Новая модель также опровергает гипотезу о том, что облако Оорта образовалось на самых ранних этапах становления Солнечной системы в результате миграции планет-гигантов. Авторы уверены, что его формирование произошло позже, когда Солнце уже было самостоятельной звездой, отделившейся от группы звезд, в которой оно родилось. По оценкам ученых, это произошло через 20-50 миллионов лет после зарождения Солнечной системы.

https://ria.ru/20210215/chiksulub-1597512659.html

https://ria.ru/20200420/1570307710.html

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрофизика, кометы, космос - риа наука, нидерланды